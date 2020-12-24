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На Кубани командира полка ДПС задержали по делу о схеме взяток
На Кубани командира полка ДПС задержали по делу о схеме взяток
Командир полка ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет, задержан в Горячем Ключе, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:37
2020-12-24T15:37
2020-12-24T15:37
горячий ключ
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Командир полка ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет, задержан в Горячем Ключе, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.О возбуждении уголовных дел на полицейских из Горячего Ключа, которые, по версии следствия, сговорившись с местными жителями, на автодороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им откупиться, СУСК сообщало 15 декабря.По данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей."Если вина будет доказана, то полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - говорится в сообщении ведомства.По данным СК, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года фигуранты дела получили взяток от водителей на сумму свыше одного миллиона рублей.
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горячий ключ, краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости.
Командир полка ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет, задержан в Горячем Ключе, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю
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О возбуждении уголовных дел на полицейских из Горячего Ключа, которые, по версии следствия, сговорившись с местными жителями, на автодороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им откупиться, СУСК сообщало 15 декабря.
"По версии следствия, командир взвода ДПС распределял наряды инспекторов, находящихся в его подчинении. Кроме того, он обещал подчиненным общее покровительство и попустительство по службе, а взамен систематически получал денежное вознаграждение… Командир взвода задержан, следователь в ближайшее время намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
По данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей.
"Если вина будет доказана, то полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года фигуранты дела получили взяток от водителей на сумму свыше одного миллиона рублей.