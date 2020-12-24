https://ria.ru/20201224/vzyatka-1590769195.html

На Кубани командира полка ДПС задержали по делу о схеме взяток

На Кубани командира полка ДПС задержали по делу о схеме взяток

Командир полка ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет, задержан в Горячем Ключе, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:37

2020-12-24T15:37

2020-12-24T15:37

горячий ключ

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Командир полка ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет, задержан в Горячем Ключе, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.О возбуждении уголовных дел на полицейских из Горячего Ключа, которые, по версии следствия, сговорившись с местными жителями, на автодороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им откупиться, СУСК сообщало 15 декабря.По данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей."Если вина будет доказана, то полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - говорится в сообщении ведомства.По данным СК, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года фигуранты дела получили взяток от водителей на сумму свыше одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20201224/zaderzhanie-1590707280.html

горячий ключ

краснодарский край

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горячий ключ, краснодарский край, происшествия