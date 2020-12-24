Дегтярев решил сделать 31 декабря в Хабаровском крае выходным

"Поступлю я в соответствии с рекомендацией президента. А скажу я то же самое, что говорил вчера. Объявление какого-либо дня выходным – прерогатива президента и председателя правительства. Губернатор не должен торопиться с такими заявлениями, потому что это действительно выглядит как самопиар. Президент оценивает весь объем информации по стране, он считает, что в нынешних условиях местная власть может взять на себя решение этого вопроса. И мы это сделаем: 31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем. Так же, как и 26 декабря. Но с одним условием: мужчины должны 31-го помогать своим жёнам, матерям", - сказал Дегтярев, которого цитирует его пресс-служба.