Дегтярев решил сделать 31 декабря в Хабаровском крае выходным
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 24 дек — РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев после обращения президента РФ изменил свое решение, принятое в среду, и сделал 31 декабря выходным для всех.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
"Поступлю я в соответствии с рекомендацией президента. А скажу я то же самое, что говорил вчера. Объявление какого-либо дня выходным – прерогатива президента и председателя правительства. Губернатор не должен торопиться с такими заявлениями, потому что это действительно выглядит как самопиар. Президент оценивает весь объем информации по стране, он считает, что в нынешних условиях местная власть может взять на себя решение этого вопроса. И мы это сделаем: 31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем. Так же, как и 26 декабря. Но с одним условием: мужчины должны 31-го помогать своим жёнам, матерям", - сказал Дегтярев, которого цитирует его пресс-служба.
Ранее на прямой линии в среду врио губернатора края сказал журналистам, что 31 декабря принципиально не будет объявлять выходным, так как "на это нет полномочий у губернаторов" и предложил работодателям края дать выходной всем женщинам, а мужчинам отработать полдня и тоже пойти на новогодние праздники.