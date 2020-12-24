https://ria.ru/20201224/virusolog-1590776526.html

Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России

Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России

Основной причиной роста количества новых заболевших в России стало нарушение гражданами защитных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в беседе РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:10

2020-12-24T16:10

2020-12-24T16:10

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Основной причиной роста количества новых заболевших в России стало нарушение гражданами защитных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. При этом врач уверен, что рост статистики вовсе не повод для паники. Специалист также призывает россиян задуматься о безопасности и не выходить из дома без лишней необходимости. Он считает, что высокие цифры — повод ограничить социальные контакты и беречь здоровье.За минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса. Число новых случаев заражения — 29 935. Эти цифры являются рекордными за все время пандемии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/perelety-1590690248.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество