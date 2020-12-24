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Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
Основной причиной роста количества новых заболевших в России стало нарушение гражданами защитных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в беседе РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:10
2020-12-24T16:10
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Основной причиной роста количества новых заболевших в России стало нарушение гражданами защитных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. При этом врач уверен, что рост статистики вовсе не повод для паники. Специалист также призывает россиян задуматься о безопасности и не выходить из дома без лишней необходимости. Он считает, что высокие цифры — повод ограничить социальные контакты и беречь здоровье.За минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса. Число новых случаев заражения — 29 935. Эти цифры являются рекордными за все время пандемии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, общество

Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России

16:10 24.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в метрополитене Новосибирска
Пассажиры в защитных масках в метрополитене Новосибирска - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Основной причиной роста количества новых заболевших в России стало нарушение гражданами защитных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

"Это значит, что люди не соблюдают никакие ограничительные меры и живут обычной жизнью. Так что такие цифры — это вполне ожидаемо", — заявил он.

При этом врач уверен, что рост статистики вовсе не повод для паники.
"По одному дню сказать сложно, потому что очень варьируются цифры количества зараженных в день. Но если посмотреть на тенденцию, то никакого снижения там точно пока не видно. А говоря о росте — нужно смотреть, что будет дальше. Пока об этом говорить рано", — заключил специалист.
Специалист также призывает россиян задуматься о безопасности и не выходить из дома без лишней необходимости. Он считает, что высокие цифры — повод ограничить социальные контакты и беречь здоровье.
За минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса. Число новых случаев заражения — 29 935. Эти цифры являются рекордными за все время пандемии.
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