Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в метрополитене Новосибирска
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Основной причиной роста количества новых заболевших в России стало нарушение гражданами защитных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
"Это значит, что люди не соблюдают никакие ограничительные меры и живут обычной жизнью. Так что такие цифры — это вполне ожидаемо", — заявил он.
При этом врач уверен, что рост статистики вовсе не повод для паники.
"По одному дню сказать сложно, потому что очень варьируются цифры количества зараженных в день. Но если посмотреть на тенденцию, то никакого снижения там точно пока не видно. А говоря о росте — нужно смотреть, что будет дальше. Пока об этом говорить рано", — заключил специалист.
Специалист также призывает россиян задуматься о безопасности и не выходить из дома без лишней необходимости. Он считает, что высокие цифры — повод ограничить социальные контакты и беречь здоровье.
За минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса. Число новых случаев заражения — 29 935. Эти цифры являются рекордными за все время пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.