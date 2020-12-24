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Более 50 тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19
Более 50 тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19
На вакцинацию от коронавируса в Москве записались уже более 50 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:20
2020-12-24T18:20
2020-12-24T18:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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сергей собянин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На вакцинацию от коронавируса в Москве записались уже более 50 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва