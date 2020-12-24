https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590778505.html

В Москве значительно расширили круг категорий для вакцинации от COVID-19

В Москве значительно расширили круг категорий для вакцинации от COVID-19

Власти Москвы расширили круг жителей, которым доступна вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:26

2020-12-24T16:26

2020-12-24T16:26

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти Москвы расширили круг жителей, которым доступна вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Кроме того, на прививку могут записаться волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях."В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом. Будьте здоровы!" — добавил мэр.По его словам, пункты вакцинации будут работать и в праздничные дни.Гражданская вакцинация от от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Первыми начали прививать группы риска: учителей, медиков, социальных работников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. В дальнейшем столичные власти планируют расширять этот список.Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана. Что такое "Спутник V"Пока россиянам доступна только одна вакцина — "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа.На прошлой неделе разработчики представили результаты анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного исследования "Спутника V".Протокол третьей фазы исследований предусматривает три статистически значимые репрезентативные контрольные точки: по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания COVID-19 среди добровольцев — как в группе плацебо, так и в группе получивших вакцину. Эффективность оценивали среди 22 714 добровольцев после 21 дня с момента получения первого компонента препарата или плацебо.Как пояснили разработчики, среди 78 случаев заражения 62 выявили в группе плацебо и 16 — в группе получивших вакцину. При этом соотношение групп составляет один к трем. Таким образом, эффективность в заключительной контрольной точке составила 91,4 процента. А для тяжелых случаев она равна ста процентам.Как подчеркнул глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении третьей фазы клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья.Глава Минздрава Михаил Мурашко, комментируя эти данные, назвал их "крайне обнадеживающими".Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа минувшие сутки в России выявили 29 935 случаев COVID-19 — это рекордный показатель за все время с начала эпидемии. Число летальных исходов также обновило максимум — 635 человек. Выписались из больниц за сутки 26 890 человек.Больше всего заболевших выявили в Москве — 8203 (это тоже новый рекорд, более чем на две с половиной тысячи превышающий показатель предыдущего дня). В Санкт-Петербурге зафиксировали 3756 новых случаев, в Подмосковье — 1538.Общее число заразившихся коронавирусом в России приближается к трем миллионам, 53 тысячи человек умерли, 2,37 миллиона вылечились.Во всем мире, по статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных превысило 78 миллионов, 1,73 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 США (18,4 миллиона заболевших), Индия (10,1 миллиона) и Бразилия (7,36 миллиона). Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/pasport-1590736773.html

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590752775.html

москва

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Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19 В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной. 2020-12-24T16:26 true PT1M01S

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