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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590777269.html
Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что будет делать прививку от новой коронавирусной инфекции тогда, когда начнется массовая вакцинация... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:11
2020-12-24T16:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей текслер
здоровье - общество
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что будет делать прививку от новой коронавирусной инфекции тогда, когда начнется массовая вакцинация жителей региона."Я откровенно скажу, что наши врачи уговаривают меня сделать прививку. Но я по этическим соображениям не могу это сделать... Я осознанно этого не делаю. Я должен быть со всеми. Мы сегодня прививаем те группы населения, которые в группе риска. Я ни к врачам, ни к учителям не отношусь", - сказал он журналистам в четверг.Губернатор пояснил, что прививку все-таки делать будет. "Когда широкому кругу жителей будем делать прививку я обязательно подам пример - пойду и сделаю прививку", - добавил он.В целом, отметил Текслер, нынешний год стал непростым, сложным. "Но мы его прожили все вместе, у нас произошла определенная консолидация общества. Прошу быть внимательными к себе, близким, родным. Нужно соблюдать все требования, правила, и ни в коем случае не расслабляться", - сказал Текслер.Как сообщалось, осенью регион получил 42 дозы вакцины. В декабре пресс-служба правительства региона сообщила о поступлении в область 3700 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак", что на 700 доз больше, чем планировалось. Прививка предназначена для групп риска - учителей, медиков, полицейских, соцработников.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей текслер, здоровье - общество, челябинская область

Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19

16:11 24.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что будет делать прививку от новой коронавирусной инфекции тогда, когда начнется массовая вакцинация жителей региона.
"Я откровенно скажу, что наши врачи уговаривают меня сделать прививку. Но я по этическим соображениям не могу это сделать... Я осознанно этого не делаю. Я должен быть со всеми. Мы сегодня прививаем те группы населения, которые в группе риска. Я ни к врачам, ни к учителям не отношусь", - сказал он журналистам в четверг.
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Губернатор пояснил, что прививку все-таки делать будет. "Когда широкому кругу жителей будем делать прививку я обязательно подам пример - пойду и сделаю прививку", - добавил он.
В целом, отметил Текслер, нынешний год стал непростым, сложным. "Но мы его прожили все вместе, у нас произошла определенная консолидация общества. Прошу быть внимательными к себе, близким, родным. Нужно соблюдать все требования, правила, и ни в коем случае не расслабляться", - сказал Текслер.
Как сообщалось, осенью регион получил 42 дозы вакцины. В декабре пресс-служба правительства региона сообщила о поступлении в область 3700 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак", что на 700 доз больше, чем планировалось. Прививка предназначена для групп риска - учителей, медиков, полицейских, соцработников.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерЗдоровье - ОбществоЧелябинская область
 
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