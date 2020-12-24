https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590746840.html
Новые категории москвичей смогут пройти вакцинацию от COVID-19
Новые категории москвичей смогут пройти вакцинацию от COVID-19
С 28 декабря вакцинация от коронавируса станет доступна для московских работников сфер жилищно-коммунального хозяйства, питания, спорта и сотрудников органов... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:07
2020-12-24T14:07
2020-12-24T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. С 28 декабря вакцинация от коронавируса станет доступна для московских работников сфер жилищно-коммунального хозяйства, питания, спорта и сотрудников органов охраны правопорядка. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.Привиться от COVID-19 также смогут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.Гражданская вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 препаратом "Спутник V", разработанным на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Научном центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ, стартовала в России в начале декабря. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.Поначалу прививку могли сделать жители Москвы, работающие в сферах образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины. Затем добавили новые категории: сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. По мере поступления препарата список будут расширять. Запись открыта на две недели вперед. Беременным и кормящим женщинам вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
С 28 декабря вакцинация от коронавируса станет доступна для московских работников сфер жилищно-коммунального хозяйства, питания, спорта и сотрудников органов охраны правопорядка. Об этом мэр столицы Сергей Собянин
сообщил в своем блоге
.
Привиться от COVID-19 также смогут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
"В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", — подытожил Собянин.
Гражданская вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 препаратом "Спутник V", разработанным на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Научном центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ
, стартовала в России в начале декабря. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
Поначалу прививку могли сделать жители Москвы, работающие в сферах образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины. Затем добавили новые категории: сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. По мере поступления препарата список будут расширять.
Запись открыта на две недели вперед. Беременным и кормящим женщинам вакцинация противопоказана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.