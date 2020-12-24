https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590746840.html

Новые категории москвичей смогут пройти вакцинацию от COVID-19

Новые категории москвичей смогут пройти вакцинацию от COVID-19

С 28 декабря вакцинация от коронавируса станет доступна для московских работников сфер жилищно-коммунального хозяйства, питания, спорта и сотрудников органов... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:07

2020-12-24T14:07

2020-12-24T15:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. С 28 декабря вакцинация от коронавируса станет доступна для московских работников сфер жилищно-коммунального хозяйства, питания, спорта и сотрудников органов охраны правопорядка. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.Привиться от COVID-19 также смогут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.Гражданская вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 препаратом "Спутник V", разработанным на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Научном центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ, стартовала в России в начале декабря. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.Поначалу прививку могли сделать жители Москвы, работающие в сферах образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины. Затем добавили новые категории: сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. По мере поступления препарата список будут расширять. Запись открыта на две недели вперед. Беременным и кормящим женщинам вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество