https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590745489.html

В Москве пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в праздники

В Москве пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в праздники

В новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 в Москве будут работать, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:04

2020-12-24T14:04

2020-12-24T14:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 в Москве будут работать, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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