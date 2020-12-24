Минздрав и главы регионов проконтролируют вакцинацию от COVID в праздники
13:00 24.12.2020 (обновлено: 14:13 24.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам-Ковид-Вак" во время вакцинации от короновируса
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и главам регионов взять на контроль выплаты медперсоналу, который будет задействован в вакцинации от коронавируса в новогодние праздники.
Ранее глава правительства сообщил о том, что кабмин подготовил постановление об удвоении выплат медикам, работающим с коронавирусом в этот период.
"В новогодние праздники продолжится и вакцинация от коронавируса. Это тоже дополнительная нагрузка на врачей, медсестер и другой медицинский персонал. Важно их поддержать. Прошу министерство здравоохранения, фонд социального страхования, глав регионов сделать все необходимое, чтобы люди вовремя получили эти выплаты и поручение президента было исполнено", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
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