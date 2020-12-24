https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590726278.html

Минздрав и главы регионов проконтролируют вакцинацию от COVID в праздники

Минздрав и главы регионов проконтролируют вакцинацию от COVID в праздники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и главам регионов взять на контроль выплаты медперсоналу, который будет задействован в вакцинации от... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:00

2020-12-24T13:00

2020-12-24T14:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и главам регионов взять на контроль выплаты медперсоналу, который будет задействован в вакцинации от коронавируса в новогодние праздники.Ранее глава правительства сообщил о том, что кабмин подготовил постановление об удвоении выплат медикам, работающим с коронавирусом в этот период.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, политика