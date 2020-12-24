https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590713450.html

Матвиенко оценила ситуацию с вакцинацией россиян "Спутником V"

Матвиенко оценила ситуацию с вакцинацией россиян "Спутником V"

Обороты вакцинации населения вакциной "Спутник V" будут наращиваться еженедельно, каждый день обновляется список соглашений о поставках этой вакцины другим... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:27

2020-12-24T12:27

2020-12-24T12:44

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обороты вакцинации населения вакциной "Спутник V" будут наращиваться еженедельно, каждый день обновляется список соглашений о поставках этой вакцины другим странам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Все наши граждане имеют доступ к бесплатной вакцинации, объемы которой будут наращиваться еженедельно, так скажем", - сообщила Матвиенко журналистам.Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал другим странам объединить усилия в разработке вакцины, но идея не встретила должного отклика."Как ее не пытались дискредитировать, какие только слухи про нашу вакцину "Спутник" не распускали, - не удалось, не получилось, потому что на практике картина иная, поэтому запрос на вакцину очень большой. Подписано соглашение уже с целым рядом стран, этот список ежедневно меняется, дополняется, уточняется, интерес большой", - добавила Матвиенко.Спикер Совфеда напомнила, что целый ряд стран уже выразили готовность и желание выпускать у себя российскую вакцину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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