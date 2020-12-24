Гинцбург оценил возможность поставок вакцины от COVID-19 на Украину
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе
© Sputnik / Абзал Калиев
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что если на Украину и будет поставляться вакцина от коронавируса, то российского производства.
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ранее посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. Российский фонд прямых инвестиций и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.
"Если в Украину и будет поставляться вакцина, то российского производства, о чем недавно в институте Гамалеи совместно с Фондом прямых инвестиций были проведены серьезные переговоры с господином Медведчуком", - сказал Гинцбург на брифинге.
Он отметил, что очень хотелось бы, чтобы политическая составляющая не играла важной роли и украинский народ был защищен от вируса.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
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