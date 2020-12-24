https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590810657.html

Гинцбург оценил возможность поставок вакцины от COVID-19 на Украину

Гинцбург оценил возможность поставок вакцины от COVID-19 на Украину

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что если на Украину и будет поставляться вакцина от коронавируса, то российского производства. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:38

2020-12-24T18:38

2020-12-24T18:38

распространение нового коронавируса

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

евросоюз

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590365765_0:115:2335:1428_1920x0_80_0_0_105ee7ba0ab6559b1489fe8f4c6b970b.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что если на Украину и будет поставляться вакцина от коронавируса, то российского производства.Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ранее посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. Российский фонд прямых инвестиций и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.Он отметил, что очень хотелось бы, чтобы политическая составляющая не играла важной роли и украинский народ был защищен от вируса.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590080224.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз, владимир зеленский, украина, общество