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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590810657.html
Гинцбург оценил возможность поставок вакцины от COVID-19 на Украину
Гинцбург оценил возможность поставок вакцины от COVID-19 на Украину
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что если на Украину и будет поставляться вакцина от коронавируса, то российского производства. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:38
2020-12-24T18:38
распространение нового коронавируса
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
евросоюз
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что если на Украину и будет поставляться вакцина от коронавируса, то российского производства.Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ранее посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. Российский фонд прямых инвестиций и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.Он отметил, что очень хотелось бы, чтобы политическая составляющая не играла важной роли и украинский народ был защищен от вируса.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз, владимир зеленский, украина, общество

Гинцбург оценил возможность поставок вакцины от COVID-19 на Украину

18:38 24.12.2020
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что если на Украину и будет поставляться вакцина от коронавируса, то российского производства.
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ранее посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. Российский фонд прямых инвестиций и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.

"Если в Украину и будет поставляться вакцина, то российского производства, о чем недавно в институте Гамалеи совместно с Фондом прямых инвестиций были проведены серьезные переговоры с господином Медведчуком", - сказал Гинцбург на брифинге.

Он отметил, что очень хотелось бы, чтобы политическая составляющая не играла важной роли и украинский народ был защищен от вируса.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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