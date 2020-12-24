https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590793000.html
РФПИ ожидает регистрацию "Спутника V" в январе в ОАЭ и Индии
РФПИ ожидает регистрацию "Спутника V" в январе в ОАЭ и Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" в январе будет зарегистрирована в ОАЭ, Индии и других странах, заявил... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:17
2020-12-24T17:17
2020-12-24T17:23
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
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индия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" в январе будет зарегистрирована в ОАЭ, Индии и других странах, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы ожидаем в следующем месяце, например, регистрацию и в ОАЭ, и в Индии, и во многих других странах", - сказал он в ходе брифинга, посвященного поставке первой партии вакцины в Аргентину.Аргентина в среду первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе результатов исследования вакцины в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590636594.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, оаэ, индия, в мире