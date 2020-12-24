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Мантуров назвал цену вакцины от коронавируса "Спутник V"
Мантуров назвал цену вакцины от коронавируса "Спутник V"
Цена на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса для внутреннего рынка будет снижаться по мере масштабирования ее производства, заявил глава Минпромторга... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:48
2020-12-24T14:48
2020-12-24T14:48
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Цена на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса для внутреннего рынка будет снижаться по мере масштабирования ее производства, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Пока цена на три месяца, которая утверждена, - 1 942 рубля, но это сделано с учетом того, чтобы мы могли быстро стартовать. По мере масштабирования (производства - ред.) цена будет также для внутреннего рынка ниже", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)