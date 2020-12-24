https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590752775.html

Россия планирует произвести 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" к июню

Россия планирует произвести 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" к июню

Россия должна выйти на производство 30 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса к июню, однако это может произойти и раньше, заявил глава РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:31

2020-12-24T14:31

2020-12-24T15:55

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия должна выйти на производство 30 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса к июню, однако это может произойти и раньше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Если говорить о производстве, то будет произведено в декабре более 2,5 миллиона доз, в гражданский оборот - чуть меньше. Но по январю по тем планам, которые были в ноябре скорректированы и сверстаны предприятиями, - это 3,5, затем это эскалируется уже до 18 - к апрелю и до 30 - к июню. Но у меня есть определенный оптимизм, что это может случиться и быстрее", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.По его словам, на более быстрое достижение целей могут повлиять два фактора: технологического опыт, а также расширение числа производителей вакцины. В качестве примера он привел "Генериум" - "лидер с точки зрения производства и внедрения тех технологий, которые позволяют производить (вакцину - ред.) на реакторах уже 200-, 500- и 1000-литровых"."Плюс Biocad получил подтверждение по внесению ее как контрактной площадки в регистрационное удостоверение (Института - ред.) Гамалеи, и у коллег тоже, во-первых, уже сформировался опыт, во-вторых, они уже наработали объемы, которые сейчас будут выдаваться в гражданский оборот. За счет количества площадок, сейчас в ближайшее время подключится еще "Р-Фарм", "Биннофарм" будет увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования", - продолжил министр."Ну и сам Институт Гамалеи тоже сейчас уже монтирует, плюс подходит дополнительное оборудование. Эти два фактора дают нам оптимизм в том, что те изначально представленные графики предприятиями, которые были сформированы в ноябре, они будут реализованы быстрее", - заключил Мантуров. Он рассчитывает, что заявленные планы будут реализованы уже весной."Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590756777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)