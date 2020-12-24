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Тверская область
https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590749454.html
Руденя: в Тверскую область поступит более 50 тысяч доз Спутника V
Руденя: в Тверскую область поступит более 50 тысяч доз Спутника V
В ближайшие три месяца в Тверскую область ожидается поступление более 50 тысяч доз вакцины "Спутника V" для массовой вакцинации жителей, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:17
2020-12-24T14:17
тверская область
вакцина "спутник v"
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 24 дек- РИА Новости. В ближайшие три месяца в Тверскую область ожидается поступление более 50 тысяч доз вакцины "Спутника V" для массовой вакцинации жителей, сообщил губернатор области Игорь Руденя, отметив, что сам он уже сделал прививку. Говоря о своих впечатлениях от вакцинации, Руденя заявил: "На своем опыте могу сказать – все работает".Он напомнил, что прививочные кабинеты начали работать в регионе с 17 декабря. Планируемые объемы дальнейшей вакцинации – до тысячи человек в день.
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вакцина "спутник v", игорь руденя

Руденя: в Тверскую область поступит более 50 тысяч доз Спутника V

14:17 24.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 24 дек- РИА Новости. В ближайшие три месяца в Тверскую область ожидается поступление более 50 тысяч доз вакцины "Спутника V" для массовой вакцинации жителей, сообщил губернатор области Игорь Руденя, отметив, что сам он уже сделал прививку.
"Из пятисот человек, которые уже привиты, порядка 45 тысячам ввели вторую вакцину. На передовой вакцинации были медики, учителя, социальные работники. По мере расходования вакцины будем получать ее от Минздрава, зарезервировали уже 50 тысяч доз. И мы открываем запись для всех желающих, кто хочет привиться. Наша задача – предоставить такую возможность. Приоритет, конечно же – учителя, соцработники и врачи", – сказал глава региона на пресс-конференции в Твери в четверг.
Говоря о своих впечатлениях от вакцинации, Руденя заявил: "На своем опыте могу сказать – все работает".
Он напомнил, что прививочные кабинеты начали работать в регионе с 17 декабря.
Планируемые объемы дальнейшей вакцинации – до тысячи человек в день.
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 18:31Тверская область
Руденя: тверские волонтеры за пандемию выполнили свыше 50 тысяч заявок
 
Тверская областьВакцина "Спутник V"Игорь Руденя
 
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