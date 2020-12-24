https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590749454.html

Руденя: в Тверскую область поступит более 50 тысяч доз Спутника V

Руденя: в Тверскую область поступит более 50 тысяч доз Спутника V

В ближайшие три месяца в Тверскую область ожидается поступление более 50 тысяч доз вакцины "Спутника V" для массовой вакцинации жителей, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:17

2020-12-24T14:17

2020-12-24T14:17

тверская область

вакцина "спутник v"

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5c875b7f4e4d6738c49c4cfafe626c77.jpg

ТВЕРЬ, 24 дек- РИА Новости. В ближайшие три месяца в Тверскую область ожидается поступление более 50 тысяч доз вакцины "Спутника V" для массовой вакцинации жителей, сообщил губернатор области Игорь Руденя, отметив, что сам он уже сделал прививку. Говоря о своих впечатлениях от вакцинации, Руденя заявил: "На своем опыте могу сказать – все работает".Он напомнил, что прививочные кабинеты начали работать в регионе с 17 декабря. Планируемые объемы дальнейшей вакцинации – до тысячи человек в день.

https://ria.ru/20201214/volontery-1589193754.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", игорь руденя