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https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590735256.html
Во Франции одобрили использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech
Во Франции одобрили использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech
Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech в стране, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:18
2020-12-24T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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ПАРИЖ, 24 дек – РИА Новости. Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech в стране, сообщает телеканал BFMTV.Ранее Еврокомиссия разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может начаться 27-29 декабря.Как сообщил в начале недели министр здравоохранения Франции Оливье Веран, вакцинация должна начаться 27 декабря.В первую очередь будут вакцинировать пожилых людей, живущих в домах престарелых, и персонал этих заведений.Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что на первом этапе будут вакцинированы около одного миллиона человек. Первая фаза вакцинации продлится от шести до восьми недель. Вакцинация во Франции не носит обязательного характера.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции одобрили использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

13:18 24.12.2020 (обновлено: 13:36 24.12.2020)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 дек – РИА Новости. Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech в стране, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее Еврокомиссия разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может начаться 27-29 декабря.
Коробки с вакциной от коронавирусной инфекции компании Moderna перед отправкой в распределительный центр в Олив-Бранч - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 08:00
Вакцина раздора: почему Запад не доверяет своим корпорациям
Как сообщил в начале недели министр здравоохранения Франции Оливье Веран, вакцинация должна начаться 27 декабря.
В первую очередь будут вакцинировать пожилых людей, живущих в домах престарелых, и персонал этих заведений.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что на первом этапе будут вакцинированы около одного миллиона человек. Первая фаза вакцинации продлится от шести до восьми недель. Вакцинация во Франции не носит обязательного характера.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 18:12
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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