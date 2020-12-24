Во Франции одобрили использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech
13:18 24.12.2020 (обновлено: 13:36 24.12.2020)
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
ПАРИЖ, 24 дек – РИА Новости. Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech в стране, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее Еврокомиссия разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может начаться 27-29 декабря.
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Как сообщил в начале недели министр здравоохранения Франции Оливье Веран, вакцинация должна начаться 27 декабря.
В первую очередь будут вакцинировать пожилых людей, живущих в домах престарелых, и персонал этих заведений.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что на первом этапе будут вакцинированы около одного миллиона человек. Первая фаза вакцинации продлится от шести до восьми недель. Вакцинация во Франции не носит обязательного характера.
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