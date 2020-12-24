https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590735256.html

Во Франции одобрили использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Во Франции одобрили использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech в стране, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:18

2020-12-24T13:18

2020-12-24T13:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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ПАРИЖ, 24 дек – РИА Новости. Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech в стране, сообщает телеканал BFMTV.Ранее Еврокомиссия разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может начаться 27-29 декабря.Как сообщил в начале недели министр здравоохранения Франции Оливье Веран, вакцинация должна начаться 27 декабря.В первую очередь будут вакцинировать пожилых людей, живущих в домах престарелых, и персонал этих заведений.Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что на первом этапе будут вакцинированы около одного миллиона человек. Первая фаза вакцинации продлится от шести до восьми недель. Вакцинация во Франции не носит обязательного характера.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

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коронавирус covid-19, франция, в мире