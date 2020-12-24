https://ria.ru/20201224/ubiystvo-1590764517.html

"Поклонников у нее хватало": кто застрелил в Москве известного хореографа

"Поклонников у нее хватало": кто застрелил в Москве известного хореографа

В среду вечером на юго-западе столицы застрелили 30-летнюю Наталью Пронину, известного хореографа. Убийцу ищет полиция. По одной из версий, им может оказаться... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:43

2020-12-24T15:43

2020-12-24T16:18

москва

убийство

происшествия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В среду вечером на юго-западе столицы застрелили 30-летнюю Наталью Пронину, известного хореографа. Убийцу ищет полиция. По одной из версий, им может оказаться кто-то из отвергнутых девушкой ухажеров. По словам знакомых, таких хватало. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Расстрел у подъездаВ Сети опубликовали видеозапись с камеры наблюдения, установленной над входом в подъезд дома, в котором жила Наталья. Неизвестный в темной одежде и маске поджидает за углом группу девушек. Когда те останавливаются, чтобы открыть дверь, он подходит к ним со спины и быстро выхватывает что-то из кармана куртки. После чего убегает.Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, информация о стрельбе у одного из домов на Профсоюзной улице поступила в полицию в среду вечером. По данным следствия, мужчина два раза выстрелил из "предмета, похожего на пистолет", и скрылся. Девушку на скорой отвезли в одну из городских больниц, но спасти ее не удалось: огнестрельное ранение в голову оказалось смертельным. Позже возле подъезда нашли брошенное оружие, гильзы и пули.Следователи рассматривают несколько версий, в том числе и убийство на почве ревности. Все указывает на то, что нападение было тщательно спланировано.То, что к преступлению может быть причастен кто-то из многочисленных ухажеров Натальи, не исключают и ее знакомые, хотя, по их словам, конфликтным характером девушка не отличалась."Умела расставаться""Наташа была строгого воспитания, порядочной и очень серьезной, — рассказывает РИА Новости ученица Прониной Юлия. — Конечно, при такой яркой внешности на нее заглядывались. Ухаживать пытались очень многие, но она повода никогда не давала. А почти все ее окружение состояло из девчонок — Наташу редко можно было встретить за пределами танцевального класса, ведь она много работала. Иногда, конечно, ходила в кафе, но вместе с коллегами или учениками".По словам подруг, несколько лет назад Наталья познакомилась с музыкантом из Самары Дмитрием Файном, который переехал в Москву и учил детей игре на фортепиано в том же здании, где преподавала Пронина. Молодые люди стали встречаться. Друзья утверждают, что они даже оформили отношения в загсе. Дмитрий на вопросы корреспондента РИА Новости не ответил, но в социальных сетях и на его странице, и в аккаунте Натальи опубликовано множество совместных фотографий из путешествий по России и за рубеж. Все они датированы 2016-2019-м. Опрошенные знакомые отмечают у девушки редкое качество: она никогда ни с кем не ссорилась и умела очень мягко урегулировать любую сложную ситуацию. В том числе с ухаживавшими за ней молодыми людьми. Вся жизнь в танцахНаталья Пронина — известный квалифицированный хореограф, кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам. На паркете — с шести лет. Занималась в таких клубах, как ЦСКА, "Прометей", "Латинский квартал", "Русский клуб". Посещала мастер-классы, семинары по спортивным бальным и латиноамериканским танцам лучших педагогов и танцоров Польши, Венгрии, Италии, Германии, Дании.Постоянно участвовала в межрегиональных чемпионатах, первенствах и Кубках России, Москвы и Нижнего Новгорода, а также международных турнирах — RUSSIAN OPEN, BLACK POOL, International Dance Festival of England. Танцевала в стилях классика, contemporary, спортивные бальные танцы, strip-plastic, go-go, rnb, reggaeton, pole-dance, jazz funk, vogue.Преподавала: вела группы и индивидуально, работала с дошкольниками, взрослыми и подростками. Ставила шоу-программы и концертные номера, организовывала крупные московские флешмобы."Наташа реально вдохновляла, — вспоминает одна из учениц. — Девочки приходили не только научиться танцевать, но и подзарядиться хорошим настроением. Она отдавала всю себя, не раз говорила, что для нее школа — это главное. Отдыхала крайне редко".Пронина возглавляла проект X-perias dance Ladies, готовила девушек для съемок в клипах, регулярно появлялась на телевидении. Она — участница шоу-программ "Свидание со звездой"(телеканал "Пятница"), Open Kitchen, Comedy Club, "Живой звук" (Первый канал). В учебном центре кино и телевидения UHD на Шаболовской занималась с артистами и певцами российской эстрады.

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https://ria.ru/20201205/draka-1587729699.html

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москва, убийство, происшествия