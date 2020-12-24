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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201224/transport-1590834120.html
Тестирование "Тройки", объединенной со "Стрелкой", начали в Подмосковье
Тестирование "Тройки", объединенной со "Стрелкой", начали в Подмосковье
Для проезда на общественном транспорте в столице и Московской области скоро не нужно будет покупать две карты — "Стрелку" и "Тройку" объединят в одну. Об этом... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T22:11
2020-12-24T22:11
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Для проезда на общественном транспорте в столице и Московской области скоро не нужно будет покупать две карты — "Стрелку" и "Тройку" объединят в одну. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"."На некоторых маршрутах апробация уже началась. В январе будут новые тесты, и в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение, чтобы [пассажир] мог пользоваться одной картой где бы то ни было в Московском регионе. Такую цель мы задекларировали, программисты работают", — рассказал глава региона.Сейчас идет работа над системой взаимных расчетов разных категорий: студенты, льготники, те, кто пересаживается с одного вида транспорта на другой."Там потребуется немного времени, но со следующего года эта система начнет работать, станет все более удобной, заметным ее внедрение станет", — добавил Воробьев.В 2021 году за разовую поездку на МЦД нужно будет заплатить 50 рублей. Это в три раза дешевле, чем предыдущие тарифы, когда местные жители ездили в старых электричках.Воробьев отметил, что МЦД — совместный проект Москвы и Подмосковья с поддержкой президента России Владимира Путина и финансированием из федерального бюджета.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Тестирование "Тройки", объединенной со "Стрелкой", начали в Подмосковье

22:11 24.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийТурникеты для прохода на посадочную платформу
Турникеты для прохода на посадочную платформу - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Для проезда на общественном транспорте в столице и Московской области скоро не нужно будет покупать две карты — "Стрелку" и "Тройку" объединят в одну. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
"На некоторых маршрутах апробация уже началась. В январе будут новые тесты, и в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение, чтобы [пассажир] мог пользоваться одной картой где бы то ни было в Московском регионе. Такую цель мы задекларировали, программисты работают", — рассказал глава региона.
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Сейчас идет работа над системой взаимных расчетов разных категорий: студенты, льготники, те, кто пересаживается с одного вида транспорта на другой.
"Там потребуется немного времени, но со следующего года эта система начнет работать, станет все более удобной, заметным ее внедрение станет", — добавил Воробьев.
В 2021 году за разовую поездку на МЦД нужно будет заплатить 50 рублей. Это в три раза дешевле, чем предыдущие тарифы, когда местные жители ездили в старых электричках.
Воробьев отметил, что МЦД — совместный проект Москвы и Подмосковья с поддержкой президента России Владимира Путина и финансированием из федерального бюджета.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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