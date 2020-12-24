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Биография Бориса Титова

Биография Бориса Титова

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов родился 24 декабря 1960 года в Москве. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T02:31

2020-12-24T02:31

2020-12-24T02:31

борис титов

москва

справки

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов родился 24 декабря 1960 года в Москве.В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.В 1983-1989 годах работал во Внешнеторговом объединении "Союзнефтеэкспорт".С 1989 года по 1991 год был начальником департамента совместного советско-голландского предприятия Urals.В 1991-2012 годах – исполнительный директор группы компаний Solvalub.С 1999 года по 2001 год был председателем объединенного правления ОАО "Интерхимпром".В 2001-2002 годах – президент ЗАО "Агрохимическая корпорация "Азот".В 2001-2004 годах был президентом фонда развития промышленности минеральных удобрений.С 2004 года по 2010 год являлся председателем правления некоммерческого партнерства "Координатор рынка газа".В 2006-2012 годах – председатель совета директоров, генеральный директор компании "Абрау-Дюрсо". С июня 2012 года – уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. С апреля 2014 года – председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы мира и сотрудничества. В 2004-2012 годах был председателем Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", с сентября 2014 года по октябрь 2019 года – сопредседатель. В настоящее время входит в генеральный совет организации. В 2008-2011 годах – сопредседатель политической партии "Правое дело", с февраля 2016 года – председатель партии "Правое Дело", которая с 26 марта 2016 года стала называться "Партия роста". Борис Титов был членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (2000-2005), членом Общественной палаты РФ (2006-2009). Принимал участие в выборах президента России в марте 2018 года. Занял шестое место, получив поддержку 0,76% избирателей. Титов награжден орденом Почета (2015), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2008), медалью Столыпина П.А. II степени (2010), является Кавалером ордена Почетного легиона (2015, Франция).Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2014). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис титов, москва, справки