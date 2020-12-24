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В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД

В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД

Россия рассчитывает на прогресс в вопросе возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:11

2020-12-24T16:11

2020-12-24T16:11

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мария захарова

совет безопасности оон

евросоюз

москва

оон

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на прогресс в вопросе возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США предстоит исправить все допущенные ими нарушения Плана действий и резолюции Совета Безопасности ООН 2231, восстановить тщательно выверенный баланс интересов, на котором строились всеобъемлющие договоренности и, в конечном итоге, поспособствовать возвращению Тегерана к полному возвращению положений СВПД, которые были временно приостановлены иранской стороной в ответ на подрывную деятельность Вашингтона и введенные ими антииранские санкции", - сказала Захарова на брифинге.Как добавила российский дипломат, в Москве исходят из того, что возвращение США в СВПД не должно обставляться дополнительными условиями и требованиями."Рассчитываем что прогресс в этом отношении будет достигнут", - отметила Захарова.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Оружейное эмбарго с Ирана было снято в октябре 2020 года. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.

https://ria.ru/20201208/svpd-1588203181.html

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, совет безопасности оон, евросоюз, москва, оон, вашингтон (город), сша, в мире