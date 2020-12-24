В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на прогресс в вопросе возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США предстоит исправить все допущенные ими нарушения Плана действий и резолюции Совета Безопасности ООН 2231, восстановить тщательно выверенный баланс интересов, на котором строились всеобъемлющие договоренности и, в конечном итоге, поспособствовать возвращению Тегерана к полному возвращению положений СВПД, которые были временно приостановлены иранской стороной в ответ на подрывную деятельность Вашингтона и введенные ими антииранские санкции", - сказала Захарова на брифинге.
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Как добавила российский дипломат, в Москве исходят из того, что возвращение США в СВПД не должно обставляться дополнительными условиями и требованиями.
"Рассчитываем что прогресс в этом отношении будет достигнут", - отметила Захарова.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Оружейное эмбарго с Ирана было снято в октябре 2020 года. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.