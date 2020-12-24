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Минобрнауки назвало условие для снижения стоимости обучения на удаленке
Минобрнауки назвало условие для снижения стоимости обучения на удаленке
Основанием для снижения стоимости обучения при удаленном формате может быть его ненадлежащее качество, сообщил глава Министерства науки и высшего образования... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-24T21:04
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валерий фальков
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Основанием для снижения стоимости обучения при удаленном формате может быть его ненадлежащее качество, сообщил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.Фальков добавил, что в большинстве случаев вузы несут еще большие издержки в условиях пандемии.
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валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество

Минобрнауки назвало условие для снижения стоимости обучения на удаленке

21:04 24.12.2020 (обновлено: 00:08 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета в Екатеринбурге
Студентка Уральского федерального университета в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Основанием для снижения стоимости обучения при удаленном формате может быть его ненадлежащее качество, сообщил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

"В тех ситуациях, когда качество ненадлежащее либо когда в силу объективных причин не может обеспечить преподавание качественно или такое количество часов по дисциплинам, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости", — заявил он в интервью каналу "Россия 1".

Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 06:18
Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке
Фальков добавил, что в большинстве случаев вузы несут еще большие издержки в условиях пандемии.
 
Валерий ФальковРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
 
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