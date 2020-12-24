Минобрнауки назвало условие для снижения стоимости обучения на удаленке

"В тех ситуациях, когда качество ненадлежащее либо когда в силу объективных причин не может обеспечить преподавание качественно или такое количество часов по дисциплинам, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости", — заявил он в интервью каналу " Россия 1 ".