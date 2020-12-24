https://ria.ru/20201224/stoimost-1590829367.html
Минобрнауки назвало условие для снижения стоимости обучения на удаленке
Минобрнауки назвало условие для снижения стоимости обучения на удаленке
Основанием для снижения стоимости обучения при удаленном формате может быть его ненадлежащее качество, сообщил глава Министерства науки и высшего образования... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-24T21:04
2020-12-24T21:04
2020-12-25T00:08
валерий фальков
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Основанием для снижения стоимости обучения при удаленном формате может быть его ненадлежащее качество, сообщил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.Фальков добавил, что в большинстве случаев вузы несут еще большие издержки в условиях пандемии.
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валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество