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Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступающим 2021 годом, отметив, что уходящий год принес серьезные испытания, и пожелав помнить о нем только... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:22
2020-12-24T09:22
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступающим 2021 годом, отметив, что уходящий год принес серьезные испытания, и пожелав помнить о нем только хорошее, соответствующее обращение опубликовано в личном блоге главы города.Также мэр пожелал помнить о 2020-м хорошее, а плохое - поскорее забыть.Помимо этого, Собянин предложил пользователям поздравить с наступающими праздниками своих родственников и друзей, отправив открытку, которую можно подписать с помощью социальных сетей.
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сергей собянин, москва, общество

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

09:22 24.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступающим 2021 годом, отметив, что уходящий год принес серьезные испытания, и пожелав помнить о нем только хорошее, соответствующее обращение опубликовано в личном блоге главы города.
"2020 год принес серьезные испытания, нам удалось немало сделать и для развития Москвы. Надеюсь, что в уходящем году нашлось место для приятных событий и в Вашей личной жизни. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия в наступающем 2021 году! С Новым годом", - написал мэр.
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Также мэр пожелал помнить о 2020-м хорошее, а плохое - поскорее забыть.
Помимо этого, Собянин предложил пользователям поздравить с наступающими праздниками своих родственников и друзей, отправив открытку, которую можно подписать с помощью социальных сетей.
"Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте", - добавил мэр.
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