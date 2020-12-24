https://ria.ru/20201224/sobyanin-1590677412.html

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступающим 2021 годом, отметив, что уходящий год принес серьезные испытания, и пожелав помнить о нем только... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:22

2020-12-24T09:22

2020-12-24T09:22

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступающим 2021 годом, отметив, что уходящий год принес серьезные испытания, и пожелав помнить о нем только хорошее, соответствующее обращение опубликовано в личном блоге главы города.Также мэр пожелал помнить о 2020-м хорошее, а плохое - поскорее забыть.Помимо этого, Собянин предложил пользователям поздравить с наступающими праздниками своих родственников и друзей, отправив открытку, которую можно подписать с помощью социальных сетей.

https://ria.ru/20201224/rekomendatsiya-1590666469.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество