https://ria.ru/20201224/snegopad-1590802377.html

Москвичей призвали быть аккуратнее из-за снегопада

Москвичей призвали быть аккуратнее из-за снегопада

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал водителей быть аккуратнее на дороге в связи с предстоящим снегопадом, а горожанам РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:59

2020-12-24T17:59

2020-12-24T17:59

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал водителей быть аккуратнее на дороге в связи с предстоящим снегопадом, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.Ранее он сообщил о том, что в соответствии с прогнозом погоды в ночь на 25 декабря в столице ожидается снег, в отдельных районах - сильный, местами метель, снежные заносы, гололедица, усиление ветра до 17 метров в секунду. Прирост снега ночью может составить до 3 сантиметров, днем - до 8 сантиметров. В связи с этим городские службы переводят на усиленный режим работы."Водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили", - сообщил заммэра журналистам.

https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html

москва

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петр бирюков, москва, общество