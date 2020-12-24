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Москвичей призвали быть аккуратнее из-за снегопада
Москвичей призвали быть аккуратнее из-за снегопада
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал водителей быть аккуратнее на дороге в связи с предстоящим снегопадом, а горожанам РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:59
2020-12-24T17:59
2020-12-24T17:59
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал водителей быть аккуратнее на дороге в связи с предстоящим снегопадом, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.Ранее он сообщил о том, что в соответствии с прогнозом погоды в ночь на 25 декабря в столице ожидается снег, в отдельных районах - сильный, местами метель, снежные заносы, гололедица, усиление ветра до 17 метров в секунду. Прирост снега ночью может составить до 3 сантиметров, днем - до 8 сантиметров. В связи с этим городские службы переводят на усиленный режим работы."Водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили", - сообщил заммэра журналистам.
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
призвал водителей быть аккуратнее на дороге в связи с предстоящим снегопадом, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.
Ранее он сообщил о том, что в соответствии с прогнозом погоды в ночь на 25 декабря в столице ожидается снег, в отдельных районах - сильный, местами метель, снежные заносы, гололедица, усиление ветра до 17 метров в секунду. Прирост снега ночью может составить до 3 сантиметров, днем - до 8 сантиметров. В связи с этим городские службы переводят на усиленный режим работы.
"Водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили", - сообщил заммэра журналистам.