https://ria.ru/20201224/shtraf-1590681264.html

Автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2021 году

Автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2021 году

С 2021 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, которые напрямую коснутся автомобилистов, пишут "Известия". РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:48

2020-12-24T09:48

2020-12-24T13:44

авто

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. С 2021 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, которые напрямую коснутся автомобилистов, пишут "Известия". Прежде всего речь идет о борьбе с агрессивным вождением. Так, водителей, совершающих одно и то же нарушение второй раз за год, будут наказывать значительно строже. Например, за повторное управление незарегистрированным автомобилем, превышение скорости на 40-80 километров в час или пересечение сплошной автомобилисты будут платить больше или вовсе лишаться прав. Водителю, который во второй раз проехал на красный сигнал светофора, грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. В планах МВД также ужесточить политику в отношении пьяных за рулем. Сейчас за пьяное вождение штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении, если это привело к серьезным последствиям (например, авария с пострадавшими), нарушителя ждет уголовная статья.

https://ria.ru/20201214/start-1589228159.html

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