https://ria.ru/20201224/seledka-1590655278.html
Названа главная опасность слабосоленой сельди
Названа главная опасность слабосоленой сельди
Какую селедку лучше покупать ‒ классическую цельную или уже разделанную? Как отметил в интервью радио Sputnik исполнительный директор "Рыбной ассоциации"... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T02:11
2020-12-24T02:11
2020-12-24T02:11
россия
рыбная ассоциация
александр фомин
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Какую селедку лучше покупать ‒ классическую цельную или уже разделанную? Как отметил в интервью радио Sputnik исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин, это зависит от того, для какого блюда она предназначена.Во многих случаях, по словам эксперта, лучше купить цельную рыбу и самостоятельно ее разделать. При покупке цельной сельди нужно следить, чтобы рыбина была упругой и крепкой, добавил эксперт.Исполнительный директор "Рыбной ассоциации" пояснил, что любимая многими слабосоленая селедка меньше хранится и быстрее портится, чтобы этого не происходило, в нее как раз и добавляют консерванты.Если говорить о сроке годности, то, по словам эксперта, нужно помнить, что разделанная сельдь хранится от 30 до 45 суток в зависимости от упаковки. Продукт в полиэтилене под вакуумом хранится дольше, потому что не соприкасается с кислородом и не окисляется, поэтому, по словам эксперта, лучше брать его. Если же вы берете филе в пластиковой банке, то надо смотреть, чтобы емкость была герметичной и из нее ничего не вытекало. И главная рекомендация – доверять проверенным брендам, которые много лет на рынке и дорожат своей репутацией, заключил эксперт.
https://ria.ru/20201223/ikra-1590482954.html
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россия, рыбная ассоциация, александр фомин, общество
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Какую селедку лучше покупать ‒ классическую цельную или уже разделанную? Как отметил в интервью радио Sputnik
исполнительный директор "Рыбной ассоциации
" Александр Фомин
, это зависит от того, для какого блюда она предназначена.
Во многих случаях, по словам эксперта, лучше купить цельную рыбу и самостоятельно ее разделать. При покупке цельной сельди нужно следить, чтобы рыбина была упругой и крепкой, добавил эксперт.
"Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок ‒ сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна", – считает Фомин.
Исполнительный директор "Рыбной ассоциации" пояснил, что любимая многими слабосоленая селедка меньше хранится и быстрее портится, чтобы этого не происходило, в нее как раз и добавляют консерванты.
Если говорить о сроке годности, то, по словам эксперта, нужно помнить, что разделанная сельдь хранится от 30 до 45 суток в зависимости от упаковки. Продукт в полиэтилене под вакуумом хранится дольше, потому что не соприкасается с кислородом и не окисляется, поэтому, по словам эксперта, лучше брать его. Если же вы берете филе в пластиковой банке, то надо смотреть, чтобы емкость была герметичной и из нее ничего не вытекало.
"Если вакуумная упаковка, то хранится, соответственно, дольше. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления. А дальше начинаются "пляски". Мы не знаем, в каких условиях она хранилась, температура должна быть, как в холодильнике, не выше 5 градусов. Если витрина в магазине с соответствующей температурой вызывает у вас доверие, значит можно брать даже в последний день перед окончанием срока. А если селедка хранилась просто при комнатной температуре, то она могла испортиться", – предупредил Фомин.
И главная рекомендация – доверять проверенным брендам, которые много лет на рынке и дорожат своей репутацией, заключил эксперт.