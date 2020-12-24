https://ria.ru/20201224/seledka-1590655278.html

Названа главная опасность слабосоленой сельди

Названа главная опасность слабосоленой сельди

Какую селедку лучше покупать ‒ классическую цельную или уже разделанную? Как отметил в интервью радио Sputnik исполнительный директор "Рыбной ассоциации"... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T02:11

2020-12-24T02:11

2020-12-24T02:11

россия

рыбная ассоциация

александр фомин

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Какую селедку лучше покупать ‒ классическую цельную или уже разделанную? Как отметил в интервью радио Sputnik исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин, это зависит от того, для какого блюда она предназначена.Во многих случаях, по словам эксперта, лучше купить цельную рыбу и самостоятельно ее разделать. При покупке цельной сельди нужно следить, чтобы рыбина была упругой и крепкой, добавил эксперт.Исполнительный директор "Рыбной ассоциации" пояснил, что любимая многими слабосоленая селедка меньше хранится и быстрее портится, чтобы этого не происходило, в нее как раз и добавляют консерванты.Если говорить о сроке годности, то, по словам эксперта, нужно помнить, что разделанная сельдь хранится от 30 до 45 суток в зависимости от упаковки. Продукт в полиэтилене под вакуумом хранится дольше, потому что не соприкасается с кислородом и не окисляется, поэтому, по словам эксперта, лучше брать его. Если же вы берете филе в пластиковой банке, то надо смотреть, чтобы емкость была герметичной и из нее ничего не вытекало. И главная рекомендация – доверять проверенным брендам, которые много лет на рынке и дорожат своей репутацией, заключил эксперт.

https://ria.ru/20201223/ikra-1590482954.html

https://ria.ru/20201208/prazdniki-1588228990.html

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россия, рыбная ассоциация, александр фомин, общество