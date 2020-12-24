https://ria.ru/20201224/sandu-1590657682.html

Санду вступит в должность президента Молдавии

Санду вступит в должность президента Молдавии

Церемония вступления Майи Санду в должность президента Молдавии состоится в четверг в Кишиневе. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T01:02

2020-12-24T01:02

2020-12-24T01:02

ион кику

майя санду

игорь додон

зинаида гречаный

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Церемония вступления Майи Санду в должность президента Молдавии состоится в четверг в Кишиневе.Экс-премьер одержала победу во втором туре выборов президента Молдавии, который прошел 15 ноября. Санду была кандидатом от оппозиционной партии "Действие и солидарность" и набрала 57,75% голосов. Ее оппонент – баллотировавшийся на второй срок Игорь Додон – получил 42,25%.ПрисягаНачало церемонии назначено на 11.00 (12.00 мск). Открывать ее будет спикер парламента Зинаида Гречаный.Санду принесет присягу на конституции в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента. По закону избранный президент получит официальные полномочия с момента принесения присяги.Дворец республики, где пройдет церемония, рассчитан на большое число приглашенных, однако из-за пандемии мероприятие будет довольно скромным. В этом году пришлось отказаться от приглашения зарубежных лидеров из-за риска распространения коронавируса, вместо них на церемонии будут присутствовать иностранные послы. Комиссия по ситуации в области здравоохранения пошла навстречу новому президенту и разрешила провести церемонию с участием 250 человек, хотя в стране из-за эпидемиологической ситуации запрещено проводить мероприятия, в которых участвуют более 50 человек.В полдень (13.00 мск) Санду возложит цветы к памятнику молдавскому правителю Штефану чел Маре (Стефану Великому), а затем отправится в Президентский дворец, где состоится военно-протокольная церемония передачи власти от Додона к Санду.Инаугурация пройдет, а дестабилизация останетсяМолдавия – парламентская республика, поэтому президент должен пользоваться поддержкой депутатов в парламенте. Однако на сегодняшний день в законодательном органе нет стабильной правящей коалиции, более того, депутаты сами настаивают, что парламент должен быть распущен. Санду также не раз заявляла, что намерена добиться проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году."Проведение досрочных выборов парламента было одним из предвыборных обещаний Майи Санду, но на данный момент в этом больше заинтересована оппозиция. Сейчас электорат Санду на волне эйфории и может поддержать созданную ею партию, но многое будет зависеть от того, когда удастся провести выборы", - заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.Законодательство Молдавии предполагает всего два варианта развития событий, которые могут привести к роспуску парламента. В первом случае депутаты должны отказаться от принятия законов на три месяца, во втором случае необходимо отправить в отставку кабмин и провалить попытки по формированию нового. В среду премьер Ион Кику заявил, что уходит в отставку. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новое правительство.В любом случае провести досрочные выборы раньше весны не получится, но повлиять на избирательный процесс может и пандемия. Таким образом, по мнению эксперта, политической стабильности в Молдавии пока не ожидается.

https://ria.ru/20201223/dodon-1590546366.html

https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html

молдавия

кишинев

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ион кику, майя санду, игорь додон, зинаида гречаный, молдавия, кишинев, в мире