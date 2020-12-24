https://ria.ru/20201224/samarskiy-universitet--1590697484.html

Ученые разработают первую в России установку на метано-водородном топливе

Ученые разработают первую в России установку на метано-водородном топливе

Самарский университет и компания "Силовые машины" разработают первую в России газотурбинную установку на метано-водородном топливе, сообщает вуз. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:19

2020-12-24T11:19

2020-12-24T11:19

наука

самарский университет

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САМАРА, 24 дек — РИА Новости. Самарский университет и компания "Силовые машины" разработают первую в России газотурбинную установку на метано-водородном топливе, сообщает вуз."Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и АО "Силовые машины" создали совместное конструкторское бюро (КБ) "Водород СМ", которое займется разработкой технологий для первой отечественной газотурбинной установки на метано-водородном топливе", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, предварительные исследования показали, что использование метано-водородной смеси с долей водорода 40-50 % увеличит мощность газотурбинной установки примерно на 10 %. Такие энергоустановки можно будет в перспективе использовать на крупных промышленных предприятиях, для тепло- и электроснабжения малых городов или жилых районов мегаполисов.Как отмечает вуз, экспериментальную модельную камеру сгорания изготовят на 3D-принтере в лаборатории аддитивных технологий. К экспериментам по горению метано-водородных смесей планируется приступить в феврале 2021 года. В целом работы по созданию инновационной камеры сгорания займут несколько лет. Разработку технического проекта камеры сгорания газотурбинной установки предполагается завершить в 2023 году, после чего на промышленном предприятии будет изготовлен опытный образец.

https://ria.ru/20201130/samarskiy-universitet-1586267740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента