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https://ria.ru/20201224/samarskiy-universitet--1590697484.html
Ученые разработают первую в России установку на метано-водородном топливе
Ученые разработают первую в России установку на метано-водородном топливе
Самарский университет и компания "Силовые машины" разработают первую в России газотурбинную установку на метано-водородном топливе, сообщает вуз. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:19
2020-12-24T11:19
наука
самарский университет
университетская наука
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САМАРА, 24 дек — РИА Новости. Самарский университет и компания "Силовые машины" разработают первую в России газотурбинную установку на метано-водородном топливе, сообщает вуз."Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и АО "Силовые машины" создали совместное конструкторское бюро (КБ) "Водород СМ", которое займется разработкой технологий для первой отечественной газотурбинной установки на метано-водородном топливе", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, предварительные исследования показали, что использование метано-водородной смеси с долей водорода 40-50 % увеличит мощность газотурбинной установки примерно на 10 %. Такие энергоустановки можно будет в перспективе использовать на крупных промышленных предприятиях, для тепло- и электроснабжения малых городов или жилых районов мегаполисов.Как отмечает вуз, экспериментальную модельную камеру сгорания изготовят на 3D-принтере в лаборатории аддитивных технологий. К экспериментам по горению метано-водородных смесей планируется приступить в феврале 2021 года. В целом работы по созданию инновационной камеры сгорания займут несколько лет. Разработку технического проекта камеры сгорания газотурбинной установки предполагается завершить в 2023 году, после чего на промышленном предприятии будет изготовлен опытный образец.
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента

Ученые разработают первую в России установку на метано-водородном топливе

11:19 24.12.2020
 
© РИА Новости / Яков АндреевЗапуск газотурбинной установки ТГК-11 на ТЭЦ-1
Запуск газотурбинной установки ТГК-11 на ТЭЦ-1 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
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САМАРА, 24 дек — РИА Новости. Самарский университет и компания "Силовые машины" разработают первую в России газотурбинную установку на метано-водородном топливе, сообщает вуз.
"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и АО "Силовые машины" создали совместное конструкторское бюро (КБ) "Водород СМ", которое займется разработкой технологий для первой отечественной газотурбинной установки на метано-водородном топливе", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, предварительные исследования показали, что использование метано-водородной смеси с долей водорода 40-50 % увеличит мощность газотурбинной установки примерно на 10 %. Такие энергоустановки можно будет в перспективе использовать на крупных промышленных предприятиях, для тепло- и электроснабжения малых городов или жилых районов мегаполисов.

"Это новое направление в энергетике России, подобных отечественных установок пока не существует. Первым нашим проектом станет разработка камеры сгорания для перспективной газотурбинной электростанции ГТЭ-65.В мощностью 65 МВт. В качестве топлива в этой установке будет использоваться метано-водородная смесь, что позволит увеличить мощность турбины и снизить количество вредных выбросов в атмосферу", — цитирует пресс-служба начальника КБ "Водород СМ" Сергея Матвеева.

Как отмечает вуз, экспериментальную модельную камеру сгорания изготовят на 3D-принтере в лаборатории аддитивных технологий. К экспериментам по горению метано-водородных смесей планируется приступить в феврале 2021 года. В целом работы по созданию инновационной камеры сгорания займут несколько лет. Разработку технического проекта камеры сгорания газотурбинной установки предполагается завершить в 2023 году, после чего на промышленном предприятии будет изготовлен опытный образец.
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