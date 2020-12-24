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https://ria.ru/20201224/rozhdestvo-1590793135.html
Spotify рассказал, как меломаны создают себе рождественское настроение
Spotify рассказал, как меломаны создают себе рождественское настроение
Пользователи крупного музыкального сервиса Spotify в мире в уходящем году начали призывать Рождество раньше обычного - еще в октябре прослушивание... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:31
2020-12-24T17:31
культура
spotify
музыка
новости культуры
католическое рождество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости/Прайм. Пользователи крупного музыкального сервиса Spotify в мире в уходящем году начали призывать Рождество раньше обычного - еще в октябре прослушивание рождественских песен выросло на 25 процентов, а на сегодняшний день прослушано уже более 6,5 миллиарда минут рождественской музыки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Spotify."В этом году пользователи Spotify во всем мире уже успели прослушать более 6,5 миллиарда минут рождественской музыки, а с момента запуска платформы в 2008 году общее число рождественских стримов на Spotify превысило 37 миллиардов", - добавили в пресс-службе сервиса.Неофициальным "королем" предновогоднего сезона стал Michael Bublé: выпущенный им альбом Christmas побил исторический рекорд Spotify по числу стримов среди рождественских альбомов, собрав более 1,8 миллиарда прослушиваний, отметили в компании.Пятерку самых популярных рождественских песен в истории Spotify по всему миру составили: All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey), Last Christmas (Wham!), Santa Tell Me (Ariana Grande), It's Beginning to Look a Lot like Christmas (Michael Bublé), а также Mistletoe (Justin Bieber).Российские слушатели Spotify в ожидании зимних праздников предпочитают как широко известные рождественские поп-композиции, так и хиты рэп-исполнителей. В топ-5 рождественских песен в России вошли: Christmas (Billie Martin), A Ghetto Christmas Carol (рэпер XXXTENTACION), Last Christmas (Wham!), Up Like An Insomniac – Freestyle (XXXTENTACION) и All I Want for Christmas Is You в исполнении Mariah Carey.Spotify – созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 320 миллионов пользователей, включая 144 миллиона подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира. Библиотека Spotify включает более 60 миллионов музыкальных треков.
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spotify, музыка, новости культуры, католическое рождество

Spotify рассказал, как меломаны создают себе рождественское настроение

17:31 24.12.2020
 
© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Fotolia / ganzo12
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости/Прайм. Пользователи крупного музыкального сервиса Spotify в мире в уходящем году начали призывать Рождество раньше обычного - еще в октябре прослушивание рождественских песен выросло на 25 процентов, а на сегодняшний день прослушано уже более 6,5 миллиарда минут рождественской музыки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Spotify.

"В этом году слушатели раньше, чем обычно, обращаются к рождественской музыке за праздничным настроением: доля прослушиваний топ-10 рождественских песен в октябре 2020 года выросла в среднем на 25 процентов по сравнению с показателями этого месяца во все предыдущие годы", - рассказали в Spotify.

"В этом году пользователи Spotify во всем мире уже успели прослушать более 6,5 миллиарда минут рождественской музыки, а с момента запуска платформы в 2008 году общее число рождественских стримов на Spotify превысило 37 миллиардов", - добавили в пресс-службе сервиса.
Неофициальным "королем" предновогоднего сезона стал Michael Bublé: выпущенный им альбом Christmas побил исторический рекорд Spotify по числу стримов среди рождественских альбомов, собрав более 1,8 миллиарда прослушиваний, отметили в компании.
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Пятерку самых популярных рождественских песен в истории Spotify по всему миру составили: All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey), Last Christmas (Wham!), Santa Tell Me (Ariana Grande), It's Beginning to Look a Lot like Christmas (Michael Bublé), а также Mistletoe (Justin Bieber).
Российские слушатели Spotify в ожидании зимних праздников предпочитают как широко известные рождественские поп-композиции, так и хиты рэп-исполнителей. В топ-5 рождественских песен в России вошли: Christmas (Billie Martin), A Ghetto Christmas Carol (рэпер XXXTENTACION), Last Christmas (Wham!), Up Like An Insomniac – Freestyle (XXXTENTACION) и All I Want for Christmas Is You в исполнении Mariah Carey.
Spotify – созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 320 миллионов пользователей, включая 144 миллиона подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира. Библиотека Spotify включает более 60 миллионов музыкальных треков.
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