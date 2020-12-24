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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201224/rekultivatsiya-1590825271.html
Рекультивацию мусорных полигонов в Подмосковье будут проводить комплексно
Рекультивацию мусорных полигонов в Подмосковье будут проводить комплексно
Московская область приступила к рекультивации всех мусорных полигонов по президентской программе "Чистая страна", заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:20
2020-12-24T20:20
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московская область приступила к рекультивации всех мусорных полигонов по президентской программе "Чистая страна", заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".Все мусорные полигоны в регионе закрылись. Последней стала площадка для сбора коммунальных отходов "Лесная" в Серпухове. Теперь стартовал этап рекультивации, которую проведут комплексно. На 10 бывших свалках она уже завершилась, семь точек на сегодняшний день еще находятся в работе, а еще 11 — на стадии проектирования."Мы, как и обещали нашим жителям, закрыли все свалки. Ноль, все, свалок нет", — подчеркнул Воробьев.В первую очередь власти восстанавливают земли на полигонах "Ядрово" и "Лесная". Они долгое время беспокоили местных жителей из-за различных неприятных запахов, поэтому для начала на бывших свалках специалисты выполняют дегазацию.В Подмосковье уже активно работают безопасные комплексы переработки отходов. Всего их будет 11 — каждый мощный, отметил губернатор. На них установлены автоматизированные линии.С 2023 года в Московской области начнут функционировать первые два мусоросжигательных завода.В I квартале 2021 года в регионе запустят систему тотального контроля утилизации строительного мусора. Губернатор назвал это еще одним важным направлением работы.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Рекультивацию мусорных полигонов в Подмосковье будут проводить комплексно

20:20 24.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московская область приступила к рекультивации всех мусорных полигонов по президентской программе "Чистая страна", заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
Все мусорные полигоны в регионе закрылись. Последней стала площадка для сбора коммунальных отходов "Лесная" в Серпухове. Теперь стартовал этап рекультивации, которую проведут комплексно. На 10 бывших свалках она уже завершилась, семь точек на сегодняшний день еще находятся в работе, а еще 11 — на стадии проектирования.
"Мы, как и обещали нашим жителям, закрыли все свалки. Ноль, все, свалок нет", — подчеркнул Воробьев.
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В Долгопрудном озеленят территорию на месте рекультивированного полигона
В первую очередь власти восстанавливают земли на полигонах "Ядрово" и "Лесная". Они долгое время беспокоили местных жителей из-за различных неприятных запахов, поэтому для начала на бывших свалках специалисты выполняют дегазацию.
В Подмосковье уже активно работают безопасные комплексы переработки отходов. Всего их будет 11 — каждый мощный, отметил губернатор. На них установлены автоматизированные линии.
С 2023 года в Московской области начнут функционировать первые два мусоросжигательных завода.
"По сути, они обеспечат нулевое захоронение. Сейчас их строят, это первые современные такого типа заводы XXI века. Я дал команду министерству экологии и нашим специалистам разъяснять все нюансы технологической работы и заводов, и комплексов", — сообщил Воробьев, добавив, что фильтры будут самыми современными, как в городах Японии.
В I квартале 2021 года в регионе запустят систему тотального контроля утилизации строительного мусора. Губернатор назвал это еще одним важным направлением работы.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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