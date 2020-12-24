https://ria.ru/20201224/rekultivatsiya-1590825271.html
Рекультивацию мусорных полигонов в Подмосковье будут проводить комплексно
Рекультивацию мусорных полигонов в Подмосковье будут проводить комплексно
Московская область приступила к рекультивации всех мусорных полигонов по президентской программе "Чистая страна", заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:20
2020-12-24T20:20
2020-12-24T20:20
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московская область приступила к рекультивации всех мусорных полигонов по президентской программе "Чистая страна", заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".Все мусорные полигоны в регионе закрылись. Последней стала площадка для сбора коммунальных отходов "Лесная" в Серпухове. Теперь стартовал этап рекультивации, которую проведут комплексно. На 10 бывших свалках она уже завершилась, семь точек на сегодняшний день еще находятся в работе, а еще 11 — на стадии проектирования."Мы, как и обещали нашим жителям, закрыли все свалки. Ноль, все, свалок нет", — подчеркнул Воробьев.В первую очередь власти восстанавливают земли на полигонах "Ядрово" и "Лесная". Они долгое время беспокоили местных жителей из-за различных неприятных запахов, поэтому для начала на бывших свалках специалисты выполняют дегазацию.В Подмосковье уже активно работают безопасные комплексы переработки отходов. Всего их будет 11 — каждый мощный, отметил губернатор. На них установлены автоматизированные линии.С 2023 года в Московской области начнут функционировать первые два мусоросжигательных завода.В I квартале 2021 года в регионе запустят систему тотального контроля утилизации строительного мусора. Губернатор назвал это еще одним важным направлением работы.
https://realty.ria.ru/20201216/dolgoprudny-1589540117.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Московская область приступила к рекультивации всех мусорных полигонов по президентской программе "Чистая страна", заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"
.
Все мусорные полигоны в регионе закрылись. Последней стала площадка для сбора коммунальных отходов "Лесная" в Серпухове. Теперь стартовал этап рекультивации, которую проведут комплексно. На 10 бывших свалках она уже завершилась, семь точек на сегодняшний день еще находятся в работе, а еще 11 — на стадии проектирования.
"Мы, как и обещали нашим жителям, закрыли все свалки. Ноль, все, свалок нет", — подчеркнул Воробьев.
В первую очередь власти восстанавливают земли на полигонах "Ядрово" и "Лесная". Они долгое время беспокоили местных жителей из-за различных неприятных запахов, поэтому для начала на бывших свалках специалисты выполняют дегазацию.
В Подмосковье уже активно работают безопасные комплексы переработки отходов. Всего их будет 11 — каждый мощный, отметил губернатор. На них установлены автоматизированные линии.
С 2023 года в Московской области начнут функционировать первые два мусоросжигательных завода.
"По сути, они обеспечат нулевое захоронение. Сейчас их строят, это первые современные такого типа заводы XXI века. Я дал команду министерству экологии и нашим специалистам разъяснять все нюансы технологической работы и заводов, и комплексов", — сообщил Воробьев, добавив, что фильтры будут самыми современными, как в городах Японии.
В I квартале 2021 года в регионе запустят систему тотального контроля утилизации строительного мусора. Губернатор назвал это еще одним важным направлением работы.