https://ria.ru/20201224/rekultivatsiya-1590825271.html

Рекультивацию мусорных полигонов в Подмосковье будут проводить комплексно

Рекультивацию мусорных полигонов в Подмосковье будут проводить комплексно

Московская область приступила к рекультивации всех мусорных полигонов по президентской программе "Чистая страна", заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T20:20

2020-12-24T20:20

2020-12-24T20:20

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московская область приступила к рекультивации всех мусорных полигонов по президентской программе "Чистая страна", заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".Все мусорные полигоны в регионе закрылись. Последней стала площадка для сбора коммунальных отходов "Лесная" в Серпухове. Теперь стартовал этап рекультивации, которую проведут комплексно. На 10 бывших свалках она уже завершилась, семь точек на сегодняшний день еще находятся в работе, а еще 11 — на стадии проектирования."Мы, как и обещали нашим жителям, закрыли все свалки. Ноль, все, свалок нет", — подчеркнул Воробьев.В первую очередь власти восстанавливают земли на полигонах "Ядрово" и "Лесная". Они долгое время беспокоили местных жителей из-за различных неприятных запахов, поэтому для начала на бывших свалках специалисты выполняют дегазацию.В Подмосковье уже активно работают безопасные комплексы переработки отходов. Всего их будет 11 — каждый мощный, отметил губернатор. На них установлены автоматизированные линии.С 2023 года в Московской области начнут функционировать первые два мусоросжигательных завода.В I квартале 2021 года в регионе запустят систему тотального контроля утилизации строительного мусора. Губернатор назвал это еще одним важным направлением работы.

https://realty.ria.ru/20201216/dolgoprudny-1589540117.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)