https://ria.ru/20201224/reka-1590756653.html
В Карелии нашли кровавую реку
В Карелии нашли кровавую реку
Жители Карелии обнаружили в поселке Попов Порог кровавую реку, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:47
2020-12-24T14:47
2020-12-24T15:26
республика карелия
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Жители Карелии обнаружили в поселке Попов Порог кровавую реку, сообщил телеканал "360".Причиной ее появления, как отмечается, стал забой рыбы на одной из форелеводческих ферм."Все контролирующие органы уже выезжали, все пробы взяли — разбираются. <…> Тема наличия или отсутствия очистных (сооружений — Прим.ред.) неоднократно поднималась. Над ней работают", — заявила телеканалу заместитель главы Поповпорожского сельского поселения Антонина Клюкина.Местные жители в разговоре с журналистами в свою очередь подчеркнули, что ситуация осложняется позицией руководства рыбоводческой фермы. По их словам, директор хозяйства редко контактирует с населением и вынуждает людей решать проблемы "своими силами".
https://ria.ru/20201106/reka-1583344999.html
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РИА Новости
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республика карелия, общество
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Жители Карелии
обнаружили в поселке Попов Порог кровавую реку, сообщил телеканал "360"
.
Причиной ее появления, как отмечается, стал забой рыбы на одной из форелеводческих ферм.
"Все контролирующие органы уже выезжали, все пробы взяли — разбираются. <…> Тема наличия или отсутствия очистных (сооружений — Прим.ред.) неоднократно поднималась. Над ней работают", — заявила телеканалу заместитель главы Поповпорожского сельского поселения Антонина Клюкина.
Местные жители в разговоре с журналистами в свою очередь подчеркнули, что ситуация осложняется позицией руководства рыбоводческой фермы. По их словам, директор хозяйства редко контактирует с населением и вынуждает людей решать проблемы "своими силами".