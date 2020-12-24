https://ria.ru/20201224/reka-1590756653.html

В Карелии нашли кровавую реку

В Карелии нашли кровавую реку

Жители Карелии обнаружили в поселке Попов Порог кровавую реку, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:47

2020-12-24T14:47

2020-12-24T15:26

республика карелия

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Жители Карелии обнаружили в поселке Попов Порог кровавую реку, сообщил телеканал "360".Причиной ее появления, как отмечается, стал забой рыбы на одной из форелеводческих ферм."Все контролирующие органы уже выезжали, все пробы взяли — разбираются. <…> Тема наличия или отсутствия очистных (сооружений — Прим.ред.) неоднократно поднималась. Над ней работают", — заявила телеканалу заместитель главы Поповпорожского сельского поселения Антонина Клюкина.Местные жители в разговоре с журналистами в свою очередь подчеркнули, что ситуация осложняется позицией руководства рыбоводческой фермы. По их словам, директор хозяйства редко контактирует с населением и вынуждает людей решать проблемы "своими силами".

https://ria.ru/20201106/reka-1583344999.html

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республика карелия, общество