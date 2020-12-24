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Путин поручил правительству действовать максимально собранно
Путин поручил правительству действовать максимально собранно
Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:09
2020-12-24T14:33
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности текущего периода, заявил президент России Владимир Путин."Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои, и ошибки подчас, на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей, и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.Он добавил, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития.
https://ria.ru/20201217/putin-1589744618.html
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владимир путин, политика

Путин поручил правительству действовать максимально собранно

14:09 24.12.2020 (обновлено: 14:33 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности текущего периода, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои, и ошибки подчас, на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей, и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.
Он добавил, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Владимир ПутинПолитика
 
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