https://ria.ru/20201224/putin-1590747823.html
Путин поручил правительству действовать максимально собранно
Путин поручил правительству действовать максимально собранно
Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:09
2020-12-24T14:09
2020-12-24T14:33
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности текущего периода, заявил президент России Владимир Путин."Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои, и ошибки подчас, на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей, и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.Он добавил, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития.
https://ria.ru/20201217/putin-1589744618.html
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владимир путин, политика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности текущего периода, заявил президент России Владимир Путин
.
"Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои, и ошибки подчас, на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей, и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.
Он добавил, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития.