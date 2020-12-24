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В МЧС рассказали, смогут ли роботы заменить пожарных
В МЧС рассказали, смогут ли роботы заменить пожарных
Роботы в ближайшем будущем не смогут заменить пожарных, но количество умной техники увеличится, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:49
2020-12-24T09:49
евгений зиничев
александр чуприян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Роботы в ближайшем будущем не смогут заменить пожарных, но количество умной техники увеличится, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.По его словам, ежесуточно в России на боевое дежурство заступают 53-55 тысяч пожарных.Российские спасатели отметят 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 30-летие МЧС РФ. В этот день 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.По словам главы ведомства Евгения Зиничева, за 30 лет деятельности удалось спасти свыше 2,5 миллиона человек, ликвидировано более 31 тысячи ЧС различного характера, потушено почти 7 миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов. При реагировании на ЧС за рубежом подразделения МЧС России провели более 500 гуманитарных операций.
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евгений зиничев, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

В МЧС рассказали, смогут ли роботы заменить пожарных

09:49 24.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Роботы в ближайшем будущем не смогут заменить пожарных, но количество умной техники увеличится, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.
"Не заменят, хотя роботы у нас будут. Их все больше и больше", - сказал Чуприян, отвечая на соответствующий вопрос.
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По его словам, ежесуточно в России на боевое дежурство заступают 53-55 тысяч пожарных.
Российские спасатели отметят 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 30-летие МЧС РФ. В этот день 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
По словам главы ведомства Евгения Зиничева, за 30 лет деятельности удалось спасти свыше 2,5 миллиона человек, ликвидировано более 31 тысячи ЧС различного характера, потушено почти 7 миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов. При реагировании на ЧС за рубежом подразделения МЧС России провели более 500 гуманитарных операций.
 
Евгений ЗиничевАлександр ЧуприянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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