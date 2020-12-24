https://ria.ru/20201224/pozharnye-1590681406.html
В МЧС рассказали, смогут ли роботы заменить пожарных
В МЧС рассказали, смогут ли роботы заменить пожарных
Роботы в ближайшем будущем не смогут заменить пожарных, но количество умной техники увеличится, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:49
2020-12-24T09:49
2020-12-24T09:49
евгений зиничев
александр чуприян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Роботы в ближайшем будущем не смогут заменить пожарных, но количество умной техники увеличится, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.По его словам, ежесуточно в России на боевое дежурство заступают 53-55 тысяч пожарных.Российские спасатели отметят 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 30-летие МЧС РФ. В этот день 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.По словам главы ведомства Евгения Зиничева, за 30 лет деятельности удалось спасти свыше 2,5 миллиона человек, ликвидировано более 31 тысячи ЧС различного характера, потушено почти 7 миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов. При реагировании на ЧС за рубежом подразделения МЧС России провели более 500 гуманитарных операций.
https://ria.ru/20201220/kosmos-1590088144.html
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евгений зиничев, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)