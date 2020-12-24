https://ria.ru/20201224/pozharnye-1590681406.html

В МЧС рассказали, смогут ли роботы заменить пожарных

В МЧС рассказали, смогут ли роботы заменить пожарных

Роботы в ближайшем будущем не смогут заменить пожарных, но количество умной техники увеличится, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:49

2020-12-24T09:49

2020-12-24T09:49

евгений зиничев

александр чуприян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Роботы в ближайшем будущем не смогут заменить пожарных, но количество умной техники увеличится, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.По его словам, ежесуточно в России на боевое дежурство заступают 53-55 тысяч пожарных.Российские спасатели отметят 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 30-летие МЧС РФ. В этот день 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.По словам главы ведомства Евгения Зиничева, за 30 лет деятельности удалось спасти свыше 2,5 миллиона человек, ликвидировано более 31 тысячи ЧС различного характера, потушено почти 7 миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов. При реагировании на ЧС за рубежом подразделения МЧС России провели более 500 гуманитарных операций.

https://ria.ru/20201220/kosmos-1590088144.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений зиничев, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)