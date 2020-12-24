https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Метеорологи из центра "Фобос" рассказали, какая погода ждет москвичей в Новый год. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:57

2020-12-24T17:57

2020-12-24T18:55

россия

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Метеорологи из центра "Фобос" рассказали, какая погода ждет москвичей в Новый год.Как сообщается на сайте центра, циклон "Грета" придет в столицу уже к воскресенью. Температура в последний день этой недели опустится до трех-пяти градусов ниже нуля, а ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. Термометр опустится до отметки минус 11-13 градусов, местами — до 20 градусов мороза. При этом похолодание будет коротким, уже во вторник пройдет небольшой снег, потеплеет до минус одного-трех градусов.На этом декабрьские морозы закончатся, а 30 и 31 декабря, как отмечается, будут пасмурными и теплыми.В среду синоптики прогнозируют осадки, температура днем около нуля — плюс два градуса, в четверг днем без существенных осадков. Метеорологи не исключили, что в новогоднюю ночь может быть небольшой снегопад.

https://ria.ru/20201224/snegopad-1590800984.html

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россия, погода, центр "фобос", москва, общество