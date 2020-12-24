Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html
Москвичам рассказали о погоде на Новый год
Москвичам рассказали о погоде на Новый год
Метеорологи из центра "Фобос" рассказали, какая погода ждет москвичей в Новый год. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:57
2020-12-24T18:55
россия
погода
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589869451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02176a6b751449d56914a3a36b6091e1.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Метеорологи из центра "Фобос" рассказали, какая погода ждет москвичей в Новый год.Как сообщается на сайте центра, циклон "Грета" придет в столицу уже к воскресенью. Температура в последний день этой недели опустится до трех-пяти градусов ниже нуля, а ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. Термометр опустится до отметки минус 11-13 градусов, местами — до 20 градусов мороза. При этом похолодание будет коротким, уже во вторник пройдет небольшой снег, потеплеет до минус одного-трех градусов.На этом декабрьские морозы закончатся, а 30 и 31 декабря, как отмечается, будут пасмурными и теплыми.В среду синоптики прогнозируют осадки, температура днем около нуля — плюс два градуса, в четверг днем без существенных осадков. Метеорологи не исключили, что в новогоднюю ночь может быть небольшой снегопад.
https://ria.ru/20201224/snegopad-1590800984.html
https://ria.ru/20201224/pogoda-1590701614.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589869451_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_45745fc90488eeff2c1cc1f1bc689814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, погода, центр "фобос", москва, общество

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

17:57 24.12.2020 (обновлено: 18:55 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Метеорологи из центра "Фобос" рассказали, какая погода ждет москвичей в Новый год.
Как сообщается на сайте центра, циклон "Грета" придет в столицу уже к воскресенью. Температура в последний день этой недели опустится до трех-пяти градусов ниже нуля, а ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. Термометр опустится до отметки минус 11-13 градусов, местами — до 20 градусов мороза.
Женщина с собакой в парке Братцево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 17:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
При этом похолодание будет коротким, уже во вторник пройдет небольшой снег, потеплеет до минус одного-трех градусов.
На этом декабрьские морозы закончатся, а 30 и 31 декабря, как отмечается, будут пасмурными и теплыми.
В среду синоптики прогнозируют осадки, температура днем около нуля — плюс два градуса, в четверг днем без существенных осадков. Метеорологи не исключили, что в новогоднюю ночь может быть небольшой снегопад.
Молодые люди в медицинских масках на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 11:35
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
 
РоссияПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Лента новостейМолния