https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html
Москвичам рассказали о погоде на Новый год
Москвичам рассказали о погоде на Новый год
Метеорологи из центра "Фобос" рассказали, какая погода ждет москвичей в Новый год. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:57
2020-12-24T17:57
2020-12-24T18:55
россия
погода
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589869451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02176a6b751449d56914a3a36b6091e1.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Метеорологи из центра "Фобос" рассказали, какая погода ждет москвичей в Новый год.Как сообщается на сайте центра, циклон "Грета" придет в столицу уже к воскресенью. Температура в последний день этой недели опустится до трех-пяти градусов ниже нуля, а ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. Термометр опустится до отметки минус 11-13 градусов, местами — до 20 градусов мороза. При этом похолодание будет коротким, уже во вторник пройдет небольшой снег, потеплеет до минус одного-трех градусов.На этом декабрьские морозы закончатся, а 30 и 31 декабря, как отмечается, будут пасмурными и теплыми.В среду синоптики прогнозируют осадки, температура днем около нуля — плюс два градуса, в четверг днем без существенных осадков. Метеорологи не исключили, что в новогоднюю ночь может быть небольшой снегопад.
https://ria.ru/20201224/snegopad-1590800984.html
https://ria.ru/20201224/pogoda-1590701614.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589869451_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_45745fc90488eeff2c1cc1f1bc689814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости
. Метеорологи из центра "Фобос"
рассказали, какая погода ждет москвичей в Новый год.
Как сообщается на сайте центра, циклон "Грета" придет в столицу уже к воскресенью. Температура в последний день этой недели опустится до трех-пяти градусов ниже нуля, а ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. Термометр опустится до отметки минус 11-13 градусов, местами — до 20 градусов мороза.
При этом похолодание будет коротким, уже во вторник пройдет небольшой снег, потеплеет до минус одного-трех градусов.
На этом декабрьские морозы закончатся, а 30 и 31 декабря, как отмечается, будут пасмурными и теплыми.
В среду синоптики прогнозируют осадки, температура днем около нуля — плюс два градуса, в четверг днем без существенных осадков. Метеорологи не исключили, что в новогоднюю ночь может быть небольшой снегопад.