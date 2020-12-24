https://ria.ru/20201224/pogoda-1590670828.html

Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех

Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех

Небольшой снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:11

2020-12-24T08:11

2020-12-24T08:11

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ветер ожидается южный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру показания барометров составят 745 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество