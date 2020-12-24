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Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
Небольшой снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:11
2020-12-24T08:11
2020-12-24T08:11
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ветер ожидается южный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру показания барометров составят 745 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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михаил леус, москва, общество