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Власти Липецкой выделили на поддержку бизнеса около 3 млрд рублей
Власти Липецкой выделили на поддержку бизнеса около 3 млрд рублей
Около 3 миллиардов рублей выделили власти Липецкой области на поддержку предпринимателей в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:06
2020-12-24T14:06
2020-12-24T14:06
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Около 3 миллиардов рублей выделили власти Липецкой области на поддержку предпринимателей в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с представителями регионального отделения РСПП.По его словам, главными темами встречи стали стратегия поддержки малого и среднего бизнеса области в условиях пандемии, поддержка перспективных идей, кадровые проблемы и ряд других актуальных вопросов.Артамонов отметил, что предприниматели в свою очередь оказали весомую помощь областной медицине. Только предприятия – члены регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области" - передали больницам региона средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и лекарственных препаратов на 416 миллионов рублей."Мы постоянно совершенствуем комплекс мер господдержки бизнеса. Мы нацелены на развитие и стремимся создать все условия для развития бизнеса в области",– сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости.
Около 3 миллиардов рублей выделили власти Липецкой области
на поддержку предпринимателей в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов
по итогам встречи с представителями регионального отделения РСПП
.
По его словам, главными темами встречи стали стратегия поддержки малого и среднего бизнеса области в условиях пандемии, поддержка перспективных идей, кадровые проблемы и ряд других актуальных вопросов.
Артамонов отметил, что предприниматели в свою очередь оказали весомую помощь областной медицине. Только предприятия – члены регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области" - передали больницам региона средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и лекарственных препаратов на 416 миллионов рублей.
"Мы постоянно совершенствуем комплекс мер господдержки бизнеса. Мы нацелены на развитие и стремимся создать все условия для развития бизнеса в области",– сказал Артамонов.