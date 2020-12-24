https://ria.ru/20201224/podderzhka-1590746393.html

Власти Липецкой выделили на поддержку бизнеса около 3 млрд рублей

Власти Липецкой выделили на поддержку бизнеса около 3 млрд рублей

Около 3 миллиардов рублей выделили власти Липецкой области на поддержку предпринимателей в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:06

2020-12-24T14:06

2020-12-24T14:06

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Около 3 миллиардов рублей выделили власти Липецкой области на поддержку предпринимателей в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с представителями регионального отделения РСПП.По его словам, главными темами встречи стали стратегия поддержки малого и среднего бизнеса области в условиях пандемии, поддержка перспективных идей, кадровые проблемы и ряд других актуальных вопросов.Артамонов отметил, что предприниматели в свою очередь оказали весомую помощь областной медицине. Только предприятия – члены регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области" - передали больницам региона средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и лекарственных препаратов на 416 миллионов рублей."Мы постоянно совершенствуем комплекс мер господдержки бизнеса. Мы нацелены на развитие и стремимся создать все условия для развития бизнеса в области",– сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201218/sotskodeks-1589966746.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область