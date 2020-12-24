https://ria.ru/20201224/pereselenie-1590795624.html

До 2023 года построят дома для переселения жителей Морозовского городка

До 2023 года построят дома для переселения жителей Морозовского городка

В следующем году должно начаться строительство трех домов, в которые переедет часть жителей Морозовского городка, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:30

2020-12-24T17:30

2020-12-24T17:30

тверская область

жилье

игорь руденя

тверь

общество

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ТВЕРЬ, 24 дек — РИА Новости. В следующем году должно начаться строительство трех домов, в которые переедет часть жителей Морозовского городка, сообщил губернатор области Игорь Руденя."Строительство трёх домов должно начаться в следующем году и продлиться, по расчетам, в течение полутора лет. После чего жители Морозовского городка переедут в новые квартиры. Морозовский городок – является флагманским проектом в развитии "Тверь Сити". Уверен, что в следующем году уже пойдут практические этапы реализации этого проекта", - сказал глава региона в четверг на пресс-конференции Ив Твери.Планируется переселение 1170 человек из 458 квартир общей площадью 17,3 тысяч квадратных метров.Участок площадью 17 800 кв. метров, где будут построены дома, находится в Твери на улице Фрунзе. В непосредственной близости от будущих жилых домов расположена вся необходимая социальная инфраструктура, в том числе детские учреждения. На территории же историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери, который входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков и включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. в ближайшие годы планируется создать многофункциональный кластер, включающий жилые и общественные пространства.

https://ria.ru/20201211/verkhnevolzhe-1588777811.html

тверь

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жилье, игорь руденя, тверь, общество