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Тверская область
https://ria.ru/20201224/pereselenie-1590795624.html
До 2023 года построят дома для переселения жителей Морозовского городка
До 2023 года построят дома для переселения жителей Морозовского городка
В следующем году должно начаться строительство трех домов, в которые переедет часть жителей Морозовского городка, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:30
2020-12-24T17:30
тверская область
жилье
игорь руденя
тверь
общество
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ТВЕРЬ, 24 дек — РИА Новости. В следующем году должно начаться строительство трех домов, в которые переедет часть жителей Морозовского городка, сообщил губернатор области Игорь Руденя."Строительство трёх домов должно начаться в следующем году и продлиться, по расчетам, в течение полутора лет. После чего жители Морозовского городка переедут в новые квартиры. Морозовский городок – является флагманским проектом в развитии "Тверь Сити". Уверен, что в следующем году уже пойдут практические этапы реализации этого проекта", - сказал глава региона в четверг на пресс-конференции Ив Твери.Планируется переселение 1170 человек из 458 квартир общей площадью 17,3 тысяч квадратных метров.Участок площадью 17 800 кв. метров, где будут построены дома, находится в Твери на улице Фрунзе. В непосредственной близости от будущих жилых домов расположена вся необходимая социальная инфраструктура, в том числе детские учреждения. На территории же историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери, который входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков и включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. в ближайшие годы планируется создать многофункциональный кластер, включающий жилые и общественные пространства.
https://ria.ru/20201211/verkhnevolzhe-1588777811.html
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жилье, игорь руденя, тверь, общество

До 2023 года построят дома для переселения жителей Морозовского городка

17:30 24.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Андрей Попов
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ТВЕРЬ, 24 дек — РИА Новости. В следующем году должно начаться строительство трех домов, в которые переедет часть жителей Морозовского городка, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Строительство трёх домов должно начаться в следующем году и продлиться, по расчетам, в течение полутора лет. После чего жители Морозовского городка переедут в новые квартиры. Морозовский городок – является флагманским проектом в развитии "Тверь Сити". Уверен, что в следующем году уже пойдут практические этапы реализации этого проекта", - сказал глава региона в четверг на пресс-конференции Ив Твери.
Планируется переселение 1170 человек из 458 квартир общей площадью 17,3 тысяч квадратных метров.
Участок площадью 17 800 кв. метров, где будут построены дома, находится в Твери на улице Фрунзе. В непосредственной близости от будущих жилых домов расположена вся необходимая социальная инфраструктура, в том числе детские учреждения.
На территории же историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери, который входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков и включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. в ближайшие годы планируется создать многофункциональный кластер, включающий жилые и общественные пространства.
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Тверская областьЖильеИгорь РуденяТверьОбщество
 
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