https://ria.ru/20201224/obrushenie-1590797964.html

В двухэтажном доме под Саратовом обрушились перекрытия из-за взрыва газа

В двухэтажном доме под Саратовом обрушились перекрытия из-за взрыва газа

Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в двухэтажном доме в городе Красноармейск Саратовской области при установке натяжного потолка, один из... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:42

2020-12-24T17:42

2020-12-24T17:42

красноармейск

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в двухэтажном доме в городе Красноармейск Саратовской области при установке натяжного потолка, один из рабочих госпитализирован, сообщило областное управление СК РФ.По предварительным данным, днем в четверг в двухэтажном частном доме на улице Кондакова бригада из четырех рабочих проводила установку натяжного потолка, баллон с пропаном и газовый котел, которые разместили в подвале.Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении работ по установке натяжного потолка. В настоящее время они осматривают место происшествия.Как уточнила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова, сообщение о пожаре в кирпичном двухэтажном доме площадью 100 квадратных метров по адресу: улица Кондакова, 142, поступило в ведомство в 17.06 (16.06 мск), а спустя 20 минут огонь был локализован.

https://ria.ru/20200413/1569943253.html

красноармейск

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноармейск, саратовская область, происшествия