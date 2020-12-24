В двухэтажном доме под Саратовом обрушились перекрытия из-за взрыва газа
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в двухэтажном доме в городе Красноармейск Саратовской области при установке натяжного потолка, один из рабочих госпитализирован, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, днем в четверг в двухэтажном частном доме на улице Кондакова бригада из четырех рабочих проводила установку натяжного потолка, баллон с пропаном и газовый котел, которые разместили в подвале.
"Внезапно в подвале раздался хлопок, в результате которого произошло обрушение перекрытий двух этажей дома и произошло возгорание. В результате происшествия пострадал один из рабочих. Он госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении работ по установке натяжного потолка. В настоящее время они осматривают место происшествия.
Как уточнила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова, сообщение о пожаре в кирпичном двухэтажном доме площадью 100 квадратных метров по адресу: улица Кондакова, 142, поступило в ведомство в 17.06 (16.06 мск), а спустя 20 минут огонь был локализован.
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