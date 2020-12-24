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Подростки из малообеспеченных семей выбирают профессии будущего
Подростки из малообеспеченных семей выбирают профессии будущего
Познакомиться с профессиями будущего, выстроить образовательную и карьерную траектории и развить стратегическое мышление предлагают несовершеннолетним детям из... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:00
2020-12-24T08:00
2020-12-24T11:54
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Познакомиться с профессиями будущего, выстроить образовательную и карьерную траектории и развить стратегическое мышление предлагают несовершеннолетним детям из малообеспеченных семей Новосибирской области в профи-парках. О том, как это происходит, корреспонденту РИА Новости рассказали в министерстве труда и социального развития региона.Новый проект призван улучшить жизнь детей из малообеспеченных семей, пояснили в Министерстве труда и соцразвития Новосибирской области. Программа рассчитана на 2020–2021 годы.Профи-парки появились на базе социально-реабилитационных центров и центров помощи семье и детям. Разработанная министерством программа подразумевает несколько блоков, каждый из которых выполняет важную функцию.Так, диагностический блок помогает выявить интересы подростка и его профессиональные предпочтения. В рамках психологического этапа происходит избавление от стрессов, неуверенности и страхов. Занятия, посвященные выбору профессии, личностным особенностям человека и ошибкам в выборе профессий, организуют в профориентационном блоке. Блок виртуального моделирования знакомит детей с основами VR-технологии и платформой разработки VR-приложений, после чего каждый подросток имеет возможность создать и презентовать собственный проект.Посещать профи-парки могут подростки в возрасте 12-16 лет, проживающие в малообеспеченных семьях. Занятия проводятся бесплатно.Работа над программами проекта не прекращается и сегодня. Стоит отметить, что в 2021 году предполагается создание еще четырех профи-парков на базе комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) муниципальных районов Новосибирской области.
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хорошие новости, новосибирская область, подростки
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Познакомиться с профессиями будущего, выстроить образовательную и карьерную траектории и развить стратегическое мышление предлагают несовершеннолетним детям из малообеспеченных семей Новосибирской области в профи-парках. О том, как это происходит, корреспонденту РИА Новости рассказали в министерстве труда и социального развития региона.
"Занятия в классе виртуальной реальности позволяют ребятам получить знания в области управления контентом виртуальной реальности, изучить их основные модули, объекты и локации, ресурсы, а также свойства объектов. Освоить основы визуального программирования, научить создавать проекты в виртуальной реальности, использовать готовые библиотеки объектов, создавать освещение, реализовывать движение объектов — вот далеко не полный список полученных в ходе обучения практик", — отметили в министерстве.
Новый проект призван улучшить жизнь детей из малообеспеченных семей, пояснили в Министерстве труда и соцразвития Новосибирской области. Программа рассчитана на 2020–2021 годы.
Профи-парки появились на базе социально-реабилитационных центров и центров помощи семье и детям. Разработанная министерством программа подразумевает несколько блоков, каждый из которых выполняет важную функцию.
Так, диагностический блок помогает выявить интересы подростка и его профессиональные предпочтения. В рамках психологического этапа происходит избавление от стрессов, неуверенности и страхов. Занятия, посвященные выбору профессии, личностным особенностям человека и ошибкам в выборе профессий, организуют в профориентационном блоке. Блок виртуального моделирования знакомит детей с основами VR-технологии и платформой разработки VR-приложений, после чего каждый подросток имеет возможность создать и презентовать собственный проект.
Посещать профи-парки могут подростки в возрасте 12-16 лет, проживающие в малообеспеченных семьях. Занятия проводятся бесплатно.
Работа над программами проекта не прекращается и сегодня. Стоит отметить, что в 2021 году предполагается создание еще четырех профи-парков на базе комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) муниципальных районов Новосибирской области.