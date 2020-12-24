https://ria.ru/20201224/nikolaev-1590767778.html

Эксперты: глава Якутии ориентирован на решение социальных вопросов

Эксперты: глава Якутии ориентирован на решение социальных вопросов

Власти Якутии нацелены на укрепление доверия и реализацию возникающих в обществе запросов - таков ключевой тезис послания главы республики Айсена Николаева к... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:36

2020-12-24T15:36

2020-12-24T15:36

республика саха (якутия)

айсен николаев

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти Якутии нацелены на укрепление доверия и реализацию возникающих в обществе запросов - таков ключевой тезис послания главы республики Айсена Николаева к Государственному собранию (Ил Тумэн) региона, считает эксперт по коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август.Николаев обратился с ежегодным посланием к Госсобранию Якутии в четверг .По ее словам, хорошим примером для других регионов может стать и принятая в республике практика акцентирования работы власти в каждом году на конкретной тематике. Нынешний год был объявлен в республике Годом патриотизма. В своем послании глава Якутии сообщил, что 2021 год станет в регионе Годом здоровья. "Это очень своевременный ответ на запрос граждан. Инициатива касается не только развития системы здравоохранения, в том числе строительства новых корпусов больниц и медучреждений первичного звена, но и в целом изменения отношения людей к своему здоровью, которые давно назрели, и необходимость которых особенно подчеркнул нынешний "ковидный" год. Важной смежной темой стала экологическая проблематика, от которой также напрямую зависит качество жизни в регионе", - сказала Август.Политолог, член Общественной палаты Москвы Олег Матвейчев также выделил в послании его ориентированность на решение конкретных социальных вопросов, волнующих граждан. "Этот подход уже приносит весомые результаты, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса. В Якутии удалось в нынешнем году сделать главное – обеспечить мобилизацию всех необходимых ресурсов, в 7 раз увеличить коечный фонд, добиться высокого качества мер по лечению заболевших и профилактике распространения инфекции. В итоге был не только сохранен полный контроль над эпидемической ситуацией, но и создан задел для дальнейшего развития системы здравоохранения и повышения уровня медицинского обеспечения жителей региона. Частью послания стало чествование конкретных врачей, и это были очень нужные слова", - отметил он.В свою очередь, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян назвал повышенное внимание главы Якутии к медицинской проблематике неизбежным в текущих условиях. Помимо борьбы с пандемией, это обусловлено и продолжением реализации ряда стратегических программ, в том числе по модернизации первичного звена системы здравоохранения, повышению доступности скорой медпомощи.По мнению Матвейчева, в целом власти Якутии могут считать уходящий год для себя успешным. "Несмотря на объективные сложности, региону не только удалось продолжить реализацию ключевых инфраструктурных проектов, таких как Ленский мост, но, как минимум, в части случаев обеспечить и ускорение темпов работы", - заключил он.

https://ria.ru/20201224/yakutiya-1590680456.html

https://ria.ru/20201222/meditsina-1590373070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айсен николаев