https://ria.ru/20201224/nepogoda-1590693636.html
Подмосковных водителей предупредили о непогоде
Подмосковных водителей предупредили о непогоде
Подмосковным автомобилистам необходимо быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий – ближе к выходным в области ожидается обильный снегопад,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:02
2020-12-24T11:02
2020-12-24T11:02
авто
общество
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Подмосковным автомобилистам необходимо быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий – ближе к выходным в области ожидается обильный снегопад, поэтому безопаснее будет пользоваться общественным транспортом, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.В московском регионе синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий из-за североатлантического циклона "Грета". В пятницу и субботу ожидаются метель и обильный снегопад, рассказали в ведомстве.Выезжать на летней резине очень опасно, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать обгонов, добавили в пресс-службе.
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авто, общество
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Подмосковным автомобилистам необходимо быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий – ближе к выходным в области ожидается обильный снегопад, поэтому безопаснее будет пользоваться общественным транспортом, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
В московском регионе синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий из-за североатлантического циклона "Грета". В пятницу и субботу ожидаются метель и обильный снегопад, рассказали в ведомстве.
"Учитывая прогнозируемый снегопад и предновогоднюю пору, на дорогах региона ожидается ухудшение дорожной ситуации. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении.
Выезжать на летней резине очень опасно, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать обгонов, добавили в пресс-службе.
"Пешеходам следует переходить проезжую часть только в зонах пешеходных переходов, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, ожидать транспорт на посадочных площадках и остановочных пунктах, обязательно надеть световозвращатели", - отметили там.