https://ria.ru/20201224/nepogoda-1590693636.html

Подмосковных водителей предупредили о непогоде

Подмосковных водителей предупредили о непогоде

Подмосковным автомобилистам необходимо быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий – ближе к выходным в области ожидается обильный снегопад,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:02

2020-12-24T11:02

2020-12-24T11:02

авто

общество

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Подмосковным автомобилистам необходимо быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий – ближе к выходным в области ожидается обильный снегопад, поэтому безопаснее будет пользоваться общественным транспортом, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.В московском регионе синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий из-за североатлантического циклона "Грета". В пятницу и субботу ожидаются метель и обильный снегопад, рассказали в ведомстве.Выезжать на летней резине очень опасно, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать обгонов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201224/morozy-1590683233.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, общество