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В МИД заявили, что инцидент с Навальным встал в череду провокаций Запада
В МИД заявили, что инцидент с Навальным встал в череду провокаций Запада
Российские спецслужбы не причастны к инциденту с Алексеем Навальным, произошедшее встало в череду провокаций Запада, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:04
2020-12-24T17:04
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
москва
сирия
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы не причастны к инциденту с Алексеем Навальным, произошедшее встало в череду провокаций Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."И президент России, и представитель соответствующих ведомств, и министр иностранных дел нашей страны, и наши представители в международных организациях много раз отрицательно отвечали на этот вопрос. Если вам этого недостаточно, и вы продолжаете делать вид, что не понимаете, ставя вопрос ребром, две буквы или три, я могу вас порадовать: три", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, причастны ли российские спецслужбы к инциденту с Навальным.Захарова подчеркнула, что произошедшее встало в череду провокаций Запада. "Повторю то, что многие слышат, но принимать не хотят. На протяжении нескольких лет мы наблюдаем провокации с использованием химического оружия в мире: это и Скрипали, это Эймсбери, это Сирия, кстати говоря, теперь Навальный, за которыми стоят западные спецслужбы. В разных вариациях, но при этом цель одна: использовать тему химического оружия как удобный повод вынесения приговора без суда и следствия, а затем применения санкций", - сказала Захарова.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
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госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, москва, сирия, берлин (город), в мире

В МИД заявили, что инцидент с Навальным встал в череду провокаций Запада

17:04 24.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы не причастны к инциденту с Алексеем Навальным, произошедшее встало в череду провокаций Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И президент России, и представитель соответствующих ведомств, и министр иностранных дел нашей страны, и наши представители в международных организациях много раз отрицательно отвечали на этот вопрос. Если вам этого недостаточно, и вы продолжаете делать вид, что не понимаете, ставя вопрос ребром, две буквы или три, я могу вас порадовать: три", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, причастны ли российские спецслужбы к инциденту с Навальным.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Захарова подчеркнула, что произошедшее встало в череду провокаций Запада. "Повторю то, что многие слышат, но принимать не хотят. На протяжении нескольких лет мы наблюдаем провокации с использованием химического оружия в мире: это и Скрипали, это Эймсбери, это Сирия, кстати говоря, теперь Навальный, за которыми стоят западные спецслужбы. В разных вариациях, но при этом цель одна: использовать тему химического оружия как удобный повод вынесения приговора без суда и следствия, а затем применения санкций", - сказала Захарова.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 16:44
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
 
Госпитализация Алексея НавальногоСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзМоскваСирияБерлин (город)В мире
 
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