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Полиция ищет мужчину, стрелявшего в девушку на Профсоюзной улице в Москве
Полиция ищет мужчину, стрелявшего в девушку на Профсоюзной улице в Москве
Полиция ищет мужчину, стрелявшего в сторону девушки на Профсоюзной улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 24.12.2020
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россия
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москва
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, стрелявшего в сторону девушки на Профсоюзной улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в Москве.Вечером 23 декабря в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся."В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", — сообщили в пресс-службе.
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россия, гумвд, москва, происшествия

Полиция ищет мужчину, стрелявшего в девушку на Профсоюзной улице в Москве

00:28 24.12.2020 (обновлено: 09:30 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, стрелявшего в сторону девушки на Профсоюзной улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в Москве.
Вечером 23 декабря в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.
"В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", — сообщили в пресс-службе.
Тверская улица в в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 21:25
В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из автомобиля
 
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