https://ria.ru/20201224/muzhchina-1590656358.html

Полиция ищет мужчину, стрелявшего в девушку на Профсоюзной улице в Москве

Полиция ищет мужчину, стрелявшего в девушку на Профсоюзной улице в Москве

Полиция ищет мужчину, стрелявшего в сторону девушки на Профсоюзной улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T00:28

2020-12-24T00:28

2020-12-24T09:30

россия

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, стрелявшего в сторону девушки на Профсоюзной улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в Москве.Вечером 23 декабря в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся."В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201213/strelba-1589034896.html

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россия, гумвд, москва, происшествия