https://ria.ru/20201224/mobilizatsiya-1590805463.html
Собянин сравнил работу московских служб в пандемию с военной мобилизацией
Собянин сравнил работу московских служб в пандемию с военной мобилизацией
Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил с военной мобилизацией работу всех московских служб в период пандемии коронавируса. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:14
2020-12-24T18:14
2020-12-24T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил с военной мобилизацией работу всех московских служб в период пандемии коронавируса."Сложной задачей было одновременно всем городским службам мобилизоваться на решение главной задачи - это спасение жизней и здоровья москвичей. Это практически военная мобилизация всех направлений городской жизни", - сказал Собянин в эфире "России 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/god-1590601904.html
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