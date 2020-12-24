https://ria.ru/20201224/meteorit-1590665952.html

Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита

Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита

Упавший в китайской провинции Цинхай объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до одного метра и массой около десяти тонн, вероятно, специалистам из КНР... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:02

2020-12-24T07:02

2020-12-24T13:50

метеориты

цинхай

космос - риа наука

китай

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Упавший в китайской провинции Цинхай объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до одного метра и массой около десяти тонн, вероятно, специалистам из КНР удастся найти его, сообщил РИА Новости профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко.В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 07:25 по местному времени (02:25 мск) зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай. Других подробностей не приводилось.Интересно, что падение объекта засняло множество очевидцев, хотя большинство метеоритов падают в океан или на незаселенной территории, отмечает ученый."Свечение болида отмечалось довольно долго, около 30 секунд. Падение было не вертикальным, а под пологим углом вдоль горизонта. При вертикальном падении объект прошел бы всю атмосферу за три секунды. Скорее всего, его найдут. Если падение метеорита снимается с нескольких точек, можно восстановить траекторию и, таким образом, примерно определить место падения", — отметил собеседник агентства.Он рассказал, что после прохождения метеорита через атмосферу некоторое время остается видимый след, облако мелких обломков — пыли — и результатов горения внешней поверхности объекта. Если явление происходит в утренних или вечерних сумерках, эти продукты горения и разрушения метеороида подсвечиваются солнечным светом и довольно хорошо видны с поверхности земли, однако ночью этого не разглядеть.Ученый отметил, что интерес вызывает тот факт, что находящийся на геостационарной орбите японский метеоспутник Химавари-8 с помощью инфракрасного (теплового) детектора зафиксировал дымный след от падения объекта."Может быть, теперь можно будет оценить интенсивность излучения от этого следа. <…> В момент падения объекта на землю в точке удара должен был быть взрыв. Разрушения в этом месте должны быть серьезными из-за большой массы объекта, в сотни раз превышающей массу артиллерийского снаряда. Если он упал в горах, они будут меньше из-за того, что там скальная порода. Китаю везет, и их ученых можно только поздравить — возможно, процентов десять от объекта они смогут собрать", — добавил Зубко.

https://ria.ru/20201216/meteority-1589374185.html

https://ria.ru/20201222/asteroidy-1590475295.html

цинхай

китай

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

метеориты, цинхай, космос - риа наука, китай, владивосток