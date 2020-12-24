Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/meteorit-1590665952.html
Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
Упавший в китайской провинции Цинхай объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до одного метра и массой около десяти тонн, вероятно, специалистам из КНР... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:02
2020-12-24T13:50
метеориты
цинхай
космос - риа наука
китай
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590683627_119:0:3760:2048_1920x0_80_0_0_bf2a443435c08e4d2ea54682dab38bf6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Упавший в китайской провинции Цинхай объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до одного метра и массой около десяти тонн, вероятно, специалистам из КНР удастся найти его, сообщил РИА Новости профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко.В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 07:25 по местному времени (02:25 мск) зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай. Других подробностей не приводилось.Интересно, что падение объекта засняло множество очевидцев, хотя большинство метеоритов падают в океан или на незаселенной территории, отмечает ученый."Свечение болида отмечалось довольно долго, около 30 секунд. Падение было не вертикальным, а под пологим углом вдоль горизонта. При вертикальном падении объект прошел бы всю атмосферу за три секунды. Скорее всего, его найдут. Если падение метеорита снимается с нескольких точек, можно восстановить траекторию и, таким образом, примерно определить место падения", — отметил собеседник агентства.Он рассказал, что после прохождения метеорита через атмосферу некоторое время остается видимый след, облако мелких обломков — пыли — и результатов горения внешней поверхности объекта. Если явление происходит в утренних или вечерних сумерках, эти продукты горения и разрушения метеороида подсвечиваются солнечным светом и довольно хорошо видны с поверхности земли, однако ночью этого не разглядеть.Ученый отметил, что интерес вызывает тот факт, что находящийся на геостационарной орбите японский метеоспутник Химавари-8 с помощью инфракрасного (теплового) детектора зафиксировал дымный след от падения объекта."Может быть, теперь можно будет оценить интенсивность излучения от этого следа. &lt;…&gt; В момент падения объекта на землю в точке удара должен был быть взрыв. Разрушения в этом месте должны быть серьезными из-за большой массы объекта, в сотни раз превышающей массу артиллерийского снаряда. Если он упал в горах, они будут меньше из-за того, что там скальная порода. Китаю везет, и их ученых можно только поздравить — возможно, процентов десять от объекта они смогут собрать", — добавил Зубко.
https://ria.ru/20201216/meteority-1589374185.html
https://ria.ru/20201222/asteroidy-1590475295.html
цинхай
китай
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590683627_574:0:3305:2048_1920x0_80_0_0_0d1db09f5083f10a087ee7567b77372f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
метеориты, цинхай, космос - риа наука, китай, владивосток

Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита

07:02 24.12.2020 (обновлено: 13:50 24.12.2020)
 
Падение метеорита в Китае 23 декабря 2020. Кадр видео очевидцев
Падение метеорита в Китае 23 декабря 2020. Кадр видео очевидцев - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Упавший в китайской провинции Цинхай объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до одного метра и массой около десяти тонн, вероятно, специалистам из КНР удастся найти его, сообщил РИА Новости профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко.
В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 07:25 по местному времени (02:25 мск) зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай. Других подробностей не приводилось.

"Падение метеоритов — явление нередкое. Отмечается падение осколков астероидов, ядер комет и даже спутников больших планет, таких как Луна. Что касается этого случая, это, скорее всего, крупный объект. При входе в атмосферу метеорит нагревается часто до трех-четырех тысяч градусов Цельсия, появляется свечение в видимом диапазоне — его видно невооруженным глазом. Радиус этого объекта примерно один метр, значит, масса более десяти тонн. Это очень крупный объект. Метеориты такого размера встречаются редко, примерно один случай на миллиард случаев падения метеорита радиусом в один сантиметр", — сказал Зубко.

Интересно, что падение объекта засняло множество очевидцев, хотя большинство метеоритов падают в океан или на незаселенной территории, отмечает ученый.
"Свечение болида отмечалось довольно долго, около 30 секунд. Падение было не вертикальным, а под пологим углом вдоль горизонта. При вертикальном падении объект прошел бы всю атмосферу за три секунды. Скорее всего, его найдут. Если падение метеорита снимается с нескольких точек, можно восстановить траекторию и, таким образом, примерно определить место падения", — отметил собеседник агентства.
Астероиды в атмосфере Земли - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 08:00Наука
Всюду жизнь. Найдены метеориты со следами инопланетной органики
Он рассказал, что после прохождения метеорита через атмосферу некоторое время остается видимый след, облако мелких обломков — пыли — и результатов горения внешней поверхности объекта. Если явление происходит в утренних или вечерних сумерках, эти продукты горения и разрушения метеороида подсвечиваются солнечным светом и довольно хорошо видны с поверхности земли, однако ночью этого не разглядеть.
Ученый отметил, что интерес вызывает тот факт, что находящийся на геостационарной орбите японский метеоспутник Химавари-8 с помощью инфракрасного (теплового) детектора зафиксировал дымный след от падения объекта.
"Может быть, теперь можно будет оценить интенсивность излучения от этого следа. <…> В момент падения объекта на землю в точке удара должен был быть взрыв. Разрушения в этом месте должны быть серьезными из-за большой массы объекта, в сотни раз превышающей массу артиллерийского снаряда. Если он упал в горах, они будут меньше из-за того, что там скальная порода. Китаю везет, и их ученых можно только поздравить — возможно, процентов десять от объекта они смогут собрать", — добавил Зубко.
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 22:11
К Земле приближаются три потенциально опасных астероида
 
метеоритыЦинхайКосмос - РИА НаукаКитайВладивосток
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
Лента новостейМолния