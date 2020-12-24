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МСП Банк выдал самозанятым кредиты на 260 миллионов рублей
МСП Банк выдал самозанятым кредиты на 260 миллионов рублей
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил самозанятым предпринимателям в различных регионах России более 260 миллионов рублей кредитных средств,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:38
2020-12-24T14:38
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил самозанятым предпринимателям в различных регионах России более 260 миллионов рублей кредитных средств, заключив с ними около 400 кредитных договоров, сообщает пресс-служба банка.Средняя сумма кредита составляет 700 тысяч рублей. По количеству заемщиков лидируют Республика Татарстан, Свердловская область, Москва и Московская область, отмечается в сообщении.МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Банк планомерно расширял кредитную линейку и снижал ставку – на данный момент для всех категорий самозанятых она составляет 6,25% годовых на срок до 3 лет. При этом кредит в МСП Банке могут получить как действующие, так и начинающие предприниматели со сроком регистрации от 0 месяцев. Обеспечение и залоги для получения кредита не требуются. Также в банке действует программа рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 миллиона рублей. Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке, уточняют в пресс-службе.
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Новости
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк выдал самозанятым кредиты на 260 миллионов рублей

14:38 24.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил самозанятым предпринимателям в различных регионах России более 260 миллионов рублей кредитных средств, заключив с ними около 400 кредитных договоров, сообщает пресс-служба банка.
Средняя сумма кредита составляет 700 тысяч рублей. По количеству заемщиков лидируют Республика Татарстан, Свердловская область, Москва и Московская область, отмечается в сообщении.
МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Банк планомерно расширял кредитную линейку и снижал ставку – на данный момент для всех категорий самозанятых она составляет 6,25% годовых на срок до 3 лет. При этом кредит в МСП Банке могут получить как действующие, так и начинающие предприниматели со сроком регистрации от 0 месяцев. Обеспечение и залоги для получения кредита не требуются.
Также в банке действует программа рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 миллиона рублей.
Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке, уточняют в пресс-службе.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 15:12
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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