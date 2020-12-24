https://ria.ru/20201224/kredity-1590755026.html

МСП Банк выдал самозанятым кредиты на 260 миллионов рублей

МСП Банк выдал самозанятым кредиты на 260 миллионов рублей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил самозанятым предпринимателям в различных регионах России более 260 миллионов рублей кредитных средств,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:38

2020-12-24T14:38

2020-12-24T14:38

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил самозанятым предпринимателям в различных регионах России более 260 миллионов рублей кредитных средств, заключив с ними около 400 кредитных договоров, сообщает пресс-служба банка.Средняя сумма кредита составляет 700 тысяч рублей. По количеству заемщиков лидируют Республика Татарстан, Свердловская область, Москва и Московская область, отмечается в сообщении.МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Банк планомерно расширял кредитную линейку и снижал ставку – на данный момент для всех категорий самозанятых она составляет 6,25% годовых на срок до 3 лет. При этом кредит в МСП Банке могут получить как действующие, так и начинающие предприниматели со сроком регистрации от 0 месяцев. Обеспечение и залоги для получения кредита не требуются. Также в банке действует программа рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 миллиона рублей. Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке, уточняют в пресс-службе.

https://ria.ru/20201216/bank-1589511356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика