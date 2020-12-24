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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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В Мордовии свободны более 22% коек для больных COVID-19
В Мордовии свободны более 22% коек для больных COVID-19
Более 22% коечного фонда для лечения больных коронавирусом свободны в Мордовии, при этом ежедневно фиксируется около 90 новых заболевших, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:48
2020-12-24T13:48
республика мордовия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
артем здунов
республика мордовия
здоровье - общество
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Более 22% коечного фонда для лечения больных коронавирусом свободны в Мордовии, при этом ежедневно фиксируется около 90 новых заболевших, сообщает пресс-служба главы республики.Врио главы Мордовии Артем Здунов провел заседание регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, на котором обсудили эпидемиологическую ситуацию, а также готовность системы здравоохранения республики к оказанию медицинской помощи населению в период новогодних праздников.Врио главы Мордовии поручил контролировать заболеваемость сотрудников предприятий общепита и сферы услуг, так как они контактируют с большим количеством людей.Он также отметил, что традиционно в период предпраздничных и праздничных новогодних дней все службы и ведомства, отвечающие за безопасность населения, работают в режиме повышенной готовности. Однако в этом году ситуация особая, поскольку на региональную систему здравоохранения в праздничные дни ложится беспрецедентная нагрузка."Госпитализация амбулаторных больных должна быть своевременной – ошибки здесь недопустимы. Главная задача минздрава - сохранить доступность медицинской помощи для всех жителей республики. Очень важно сохранить достигнутый уровень тестирования населения. В праздничные дни обороты снижать нельзя", - подчеркнул Здунов.Руководитель республики также сообщил, что в Мордовии сохраняется проблема с дефицитом лекарств, особенно в частной аптечной сети, хотя есть положительная динамика, и призвал "не снимать контроль за этим направлением".Особое внимание было уделено вопросу работы службы скорой медицинской помощи в праздничные дни. Для своевременного оказания медпомощи необходимо обеспечить достаточное количество дежурных бригад и автотранспорта, в том числе за счет привлечения дополнительных машин из других отраслей - за координацию этой работы отвечает Минстрой Мордовии.Также врио главы Мордовии отметил особую значимость бесперебойных поставок медицинского кислорода во все лечебные учреждения. "Во всех больницах должен быть создан запас кислорода на случай аварийных ситуаций", - подчеркнул руководитель Мордовии.Как доложила первый заместитель министра здравоохранения республики Елена Степанова, в период новогодних праздников лечебные учреждения будут работать в усиленном режиме, на помощь больницам и поликлиникам направят студентов-медиков.Всего за период пандемии в Мордовии зафиксировано 12 876 случаев коронавируса, 10 575 человек выздоровели, 84 человека умерли от коронавируса как основной причины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артем здунов, республика мордовия, здоровье - общество, общество

В Мордовии свободны более 22% коек для больных COVID-19

13:48 24.12.2020
 
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкСтационар для лечения заразившихся коронавирусом
Стационар для лечения заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Более 22% коечного фонда для лечения больных коронавирусом свободны в Мордовии, при этом ежедневно фиксируется около 90 новых заболевших, сообщает пресс-служба главы республики.
Врио главы Мордовии Артем Здунов провел заседание регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, на котором обсудили эпидемиологическую ситуацию, а также готовность системы здравоохранения республики к оказанию медицинской помощи населению в период новогодних праздников.

"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия остается напряженной. В течение ноября – декабря ежедневно фиксируется 86 – 90 человек, заболевших COVID-19, и около 180 новых случаев внебольничных пневмоний. На сегодняшний день в 17 лечебных учреждениях для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 2710 коек. По состоянию на 23 декабря занято 77,8% коечного фонда", - говорится в сообщении.

Врио главы Мордовии поручил контролировать заболеваемость сотрудников предприятий общепита и сферы услуг, так как они контактируют с большим количеством людей.
Он также отметил, что традиционно в период предпраздничных и праздничных новогодних дней все службы и ведомства, отвечающие за безопасность населения, работают в режиме повышенной готовности. Однако в этом году ситуация особая, поскольку на региональную систему здравоохранения в праздничные дни ложится беспрецедентная нагрузка.
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"Госпитализация амбулаторных больных должна быть своевременной – ошибки здесь недопустимы. Главная задача минздрава - сохранить доступность медицинской помощи для всех жителей республики. Очень важно сохранить достигнутый уровень тестирования населения. В праздничные дни обороты снижать нельзя", - подчеркнул Здунов.
Руководитель республики также сообщил, что в Мордовии сохраняется проблема с дефицитом лекарств, особенно в частной аптечной сети, хотя есть положительная динамика, и призвал "не снимать контроль за этим направлением".
Особое внимание было уделено вопросу работы службы скорой медицинской помощи в праздничные дни. Для своевременного оказания медпомощи необходимо обеспечить достаточное количество дежурных бригад и автотранспорта, в том числе за счет привлечения дополнительных машин из других отраслей - за координацию этой работы отвечает Минстрой Мордовии.
Также врио главы Мордовии отметил особую значимость бесперебойных поставок медицинского кислорода во все лечебные учреждения. "Во всех больницах должен быть создан запас кислорода на случай аварийных ситуаций", - подчеркнул руководитель Мордовии.
Как доложила первый заместитель министра здравоохранения республики Елена Степанова, в период новогодних праздников лечебные учреждения будут работать в усиленном режиме, на помощь больницам и поликлиникам направят студентов-медиков.
Всего за период пандемии в Мордовии зафиксировано 12 876 случаев коронавируса, 10 575 человек выздоровели, 84 человека умерли от коронавируса как основной причины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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