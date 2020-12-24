https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590704466.html

Патриарх Кирилл назвал число московских священников, умерших в 2020 году

Патриарх Кирилл назвал число московских священников, умерших в 2020 году

Более 90 священнослужителей Москвы умерли в 2020 году, что в три раза больше, чем в 2019-м, это связано с пандемией коронавируса, сообщил в четверг патриарх... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:47

2020-12-24T11:47

2020-12-24T12:32

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 90 священнослужителей Москвы умерли в 2020 году, что в три раза больше, чем в 2019-м, это связано с пандемией коронавируса, сообщил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании столицы.Доклад патриарха транслируется на официальных интернет-ресурсах Русской православной церкви, заседание проходит в дистанционном режиме. Его участники, по предложению патриарха, пропели "вечную память" всем скончавшимся "в этот тяжелый пандемический год" священнослужителям, также предстоятель РПЦ огласил полностью "печальный и длинный список" умерших.По поступившим в Московскую патриархию сведениям, добавил он, "переболели коронавирусом в этом году или еще болеют 350 священнослужителей приходов Москвы, 720 насельников и насельниц ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху – ред.) обителей"."Скончались от последствий коронавирусной инфекции 13 московских клириков и соответствующее количество насельников и насельниц ставропигий", - сообщил патриарх.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)