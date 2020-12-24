Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590704466.html
Патриарх Кирилл назвал число московских священников, умерших в 2020 году
Патриарх Кирилл назвал число московских священников, умерших в 2020 году
Более 90 священнослужителей Москвы умерли в 2020 году, что в три раза больше, чем в 2019-м, это связано с пандемией коронавируса, сообщил в четверг патриарх... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:47
2020-12-24T12:32
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
здоровье - общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155762/72/1557627230_0:207:2577:1657_1920x0_80_0_0_f3a3b187fed2caefa15d7f2512458fef.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 90 священнослужителей Москвы умерли в 2020 году, что в три раза больше, чем в 2019-м, это связано с пандемией коронавируса, сообщил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании столицы.Доклад патриарха транслируется на официальных интернет-ресурсах Русской православной церкви, заседание проходит в дистанционном режиме. Его участники, по предложению патриарха, пропели "вечную память" всем скончавшимся "в этот тяжелый пандемический год" священнослужителям, также предстоятель РПЦ огласил полностью "печальный и длинный список" умерших.По поступившим в Московскую патриархию сведениям, добавил он, "переболели коронавирусом в этом году или еще болеют 350 священнослужителей приходов Москвы, 720 насельников и насельниц ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху – ред.) обителей"."Скончались от последствий коронавирусной инфекции 13 московских клириков и соответствующее количество насельников и насельниц ставропигий", - сообщил патриарх.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155762/72/1557627230_46:0:2531:1864_1920x0_80_0_0_145f9f3f2758a7beca337a7304420d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)

Патриарх Кирилл назвал число московских священников, умерших в 2020 году

11:47 24.12.2020 (обновлено: 12:32 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 90 священнослужителей Москвы умерли в 2020 году, что в три раза больше, чем в 2019-м, это связано с пандемией коронавируса, сообщил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании столицы.
Доклад патриарха транслируется на официальных интернет-ресурсах Русской православной церкви, заседание проходит в дистанционном режиме. Его участники, по предложению патриарха, пропели "вечную память" всем скончавшимся "в этот тяжелый пандемический год" священнослужителям, также предстоятель РПЦ огласил полностью "печальный и длинный список" умерших.
"Вот это одно оглашение списка усопших позволяет нам осознать всю серьезность ситуации, в которой мы оказались и находимся поныне. В декабре прошлого года такой же список состоял из 33-х имен, в основном, это были пожилые люди. В этом году он состоит из 91 имени, и по возрасту это совсем разные – и молодые, и среднего возраста, и пожилые", - сказал патриарх.
По поступившим в Московскую патриархию сведениям, добавил он, "переболели коронавирусом в этом году или еще болеют 350 священнослужителей приходов Москвы, 720 насельников и насельниц ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху – ред.) обителей".
"Скончались от последствий коронавирусной инфекции 13 московских клириков и соответствующее количество насельников и насельниц ставропигий", - сообщил патриарх.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеЗдоровье - ОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
Лента новостейМолния