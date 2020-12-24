Патриарх Кирилл назвал число московских священников, умерших в 2020 году
11:47 24.12.2020 (обновлено: 12:32 24.12.2020)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 90 священнослужителей Москвы умерли в 2020 году, что в три раза больше, чем в 2019-м, это связано с пандемией коронавируса, сообщил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании столицы.
Доклад патриарха транслируется на официальных интернет-ресурсах Русской православной церкви, заседание проходит в дистанционном режиме. Его участники, по предложению патриарха, пропели "вечную память" всем скончавшимся "в этот тяжелый пандемический год" священнослужителям, также предстоятель РПЦ огласил полностью "печальный и длинный список" умерших.
"Вот это одно оглашение списка усопших позволяет нам осознать всю серьезность ситуации, в которой мы оказались и находимся поныне. В декабре прошлого года такой же список состоял из 33-х имен, в основном, это были пожилые люди. В этом году он состоит из 91 имени, и по возрасту это совсем разные – и молодые, и среднего возраста, и пожилые", - сказал патриарх.
По поступившим в Московскую патриархию сведениям, добавил он, "переболели коронавирусом в этом году или еще болеют 350 священнослужителей приходов Москвы, 720 насельников и насельниц ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху – ред.) обителей".
"Скончались от последствий коронавирусной инфекции 13 московских клириков и соответствующее количество насельников и насельниц ставропигий", - сообщил патриарх.
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