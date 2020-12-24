https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590695655.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком автономном округе - 0,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:09

2020-12-24T11:09

2020-12-24T11:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком автономном округе - 0,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,4%, 2. Республика Тыва - 0,5%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область - 0,6%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество