https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590672486.html

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, предусматривающий ряд ограничений, продлен в Кузбассе до 15 января, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:38

2020-12-24T08:38

2020-12-24T08:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, предусматривающий ряд ограничений, продлен в Кузбассе до 15 января, сообщает оперштаб региона.Отмечается, что с 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6 часов утра до часа ночи.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 24 889 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 146 человек, за все время скончались 453 человека. Под медицинским наблюдением находится 5200 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590618117.html

кемеровская область

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2020

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коронавирус в россии, кемеровская область, общество