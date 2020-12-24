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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590672486.html
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, предусматривающий ряд ограничений, продлен в Кузбассе до 15 января, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:38
2020-12-24T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, предусматривающий ряд ограничений, продлен в Кузбассе до 15 января, сообщает оперштаб региона.Отмечается, что с 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6 часов утра до часа ночи.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 24 889 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 146 человек, за все время скончались 453 человека. Под медицинским наблюдением находится 5200 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, кемеровская область, общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

08:38 24.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, предусматривающий ряд ограничений, продлен в Кузбассе до 15 января, сообщает оперштаб региона.
"С учетом текущей эпидемической обстановки режим повышенной готовности продлевается до 15 января. До 15 января… работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска. Все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах", – говорится в сообщении.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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Отмечается, что с 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6 часов утра до часа ночи.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 24 889 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 146 человек, за все время скончались 453 человека. Под медицинским наблюдением находится 5200 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКемеровская областьОбщество
 
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