В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, предусматривающий ряд ограничений, продлен в Кузбассе до 15 января, сообщает оперштаб региона.
"С учетом текущей эпидемической обстановки режим повышенной готовности продлевается до 15 января. До 15 января… работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска. Все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6 часов утра до часа ночи.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 24 889 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 146 человек, за все время скончались 453 человека. Под медицинским наблюдением находится 5200 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.