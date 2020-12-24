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Печатная книга никогда не умрет, считает священник-писатель
Печатная книга никогда не умрет, считает священник-писатель
Новейшие электронные средства коммуникации никогда не смогут "убить" печатную книгу, такого рода "страшилки" нельзя воспринимать всерьез, заявил в четверг на... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:27
2020-12-24T20:27
2020-12-24T20:33
религия и мировоззрение
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владимир вигилянский
просвещение
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Новейшие электронные средства коммуникации никогда не смогут "убить" печатную книгу, такого рода "страшилки" нельзя воспринимать всерьез, заявил в четверг на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" настоятель храма святой Татианы при МГУ, церковный писатель и публицист протоиерей Владимир Вигилянский."Когда появился кинематограф, а потом радио и грамзапись, то думали, что будет конец театру, это реально обсуждалось – так же, как мы сейчас обсуждаем, что "конец книге". Это просто разные типы коммуникаций, это разные языки. Это разные виды восприятия и передачи той или иной информации, в том числе эстетической. Книга никогда не умрет, потому что это другой язык – это другой тип потребления, другой продукт", - сказал Вигилянский.По его словам, в обществе может снижаться интерес к печатной книге или же повышаться, но сама по себе она никогда не перестанет быть востребованной у людей, как "не умрут и другие виды коммуникаций"."Все страшилки мы будем с пониманием отбрасывать", - добавил священник-писатель, отвечая на вопросы в ходе конференции на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский, просвещение
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Новейшие электронные средства коммуникации никогда не смогут "убить" печатную книгу, такого рода "страшилки" нельзя воспринимать всерьез, заявил в четверг на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" настоятель храма святой Татианы при МГУ, церковный писатель и публицист протоиерей Владимир Вигилянский.
"Когда появился кинематограф, а потом радио и грамзапись, то думали, что будет конец театру, это реально обсуждалось – так же, как мы сейчас обсуждаем, что "конец книге". Это просто разные типы коммуникаций, это разные языки. Это разные виды восприятия и передачи той или иной информации, в том числе эстетической. Книга никогда не умрет, потому что это другой язык – это другой тип потребления, другой продукт", - сказал Вигилянский.
По его словам, в обществе может снижаться интерес к печатной книге или же повышаться, но сама по себе она никогда не перестанет быть востребованной у людей, как "не умрут и другие виды коммуникаций".
"Все страшилки мы будем с пониманием отбрасывать", - добавил священник-писатель, отвечая на вопросы в ходе конференции на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".