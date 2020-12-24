https://ria.ru/20201224/kniga-1590825832.html

Печатная книга никогда не умрет, считает священник-писатель

Печатная книга никогда не умрет, считает священник-писатель

Новейшие электронные средства коммуникации никогда не смогут "убить" печатную книгу, такого рода "страшилки" нельзя воспринимать всерьез, заявил в четверг на... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T20:27

2020-12-24T20:27

2020-12-24T20:33

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

владимир вигилянский

просвещение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574972316_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_64269069f42a6316993c09124bf270a5.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Новейшие электронные средства коммуникации никогда не смогут "убить" печатную книгу, такого рода "страшилки" нельзя воспринимать всерьез, заявил в четверг на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" настоятель храма святой Татианы при МГУ, церковный писатель и публицист протоиерей Владимир Вигилянский."Когда появился кинематограф, а потом радио и грамзапись, то думали, что будет конец театру, это реально обсуждалось – так же, как мы сейчас обсуждаем, что "конец книге". Это просто разные типы коммуникаций, это разные языки. Это разные виды восприятия и передачи той или иной информации, в том числе эстетической. Книга никогда не умрет, потому что это другой язык – это другой тип потребления, другой продукт", - сказал Вигилянский.По его словам, в обществе может снижаться интерес к печатной книге или же повышаться, но сама по себе она никогда не перестанет быть востребованной у людей, как "не умрут и другие виды коммуникаций"."Все страшилки мы будем с пониманием отбрасывать", - добавил священник-писатель, отвечая на вопросы в ходе конференции на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".

https://ria.ru/20201128/literatura-1586786594.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский, просвещение