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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/kniga-1590825832.html
Печатная книга никогда не умрет, считает священник-писатель
Печатная книга никогда не умрет, считает священник-писатель
Новейшие электронные средства коммуникации никогда не смогут "убить" печатную книгу, такого рода "страшилки" нельзя воспринимать всерьез, заявил в четверг на... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:27
2020-12-24T20:33
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
владимир вигилянский
просвещение
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Новейшие электронные средства коммуникации никогда не смогут "убить" печатную книгу, такого рода "страшилки" нельзя воспринимать всерьез, заявил в четверг на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" настоятель храма святой Татианы при МГУ, церковный писатель и публицист протоиерей Владимир Вигилянский."Когда появился кинематограф, а потом радио и грамзапись, то думали, что будет конец театру, это реально обсуждалось – так же, как мы сейчас обсуждаем, что "конец книге". Это просто разные типы коммуникаций, это разные языки. Это разные виды восприятия и передачи той или иной информации, в том числе эстетической. Книга никогда не умрет, потому что это другой язык – это другой тип потребления, другой продукт", - сказал Вигилянский.По его словам, в обществе может снижаться интерес к печатной книге или же повышаться, но сама по себе она никогда не перестанет быть востребованной у людей, как "не умрут и другие виды коммуникаций"."Все страшилки мы будем с пониманием отбрасывать", - добавил священник-писатель, отвечая на вопросы в ходе конференции на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".
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религия, новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский, просвещение

Печатная книга никогда не умрет, считает священник-писатель

20:27 24.12.2020 (обновлено: 20:33 24.12.2020)
 
© Игорь ПалкинНастоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Игорь Палкин
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Новейшие электронные средства коммуникации никогда не смогут "убить" печатную книгу, такого рода "страшилки" нельзя воспринимать всерьез, заявил в четверг на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" настоятель храма святой Татианы при МГУ, церковный писатель и публицист протоиерей Владимир Вигилянский.
"Когда появился кинематограф, а потом радио и грамзапись, то думали, что будет конец театру, это реально обсуждалось – так же, как мы сейчас обсуждаем, что "конец книге". Это просто разные типы коммуникаций, это разные языки. Это разные виды восприятия и передачи той или иной информации, в том числе эстетической. Книга никогда не умрет, потому что это другой язык – это другой тип потребления, другой продукт", - сказал Вигилянский.
По его словам, в обществе может снижаться интерес к печатной книге или же повышаться, но сама по себе она никогда не перестанет быть востребованной у людей, как "не умрут и другие виды коммуникаций".
"Все страшилки мы будем с пониманием отбрасывать", - добавил священник-писатель, отвечая на вопросы в ходе конференции на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".
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